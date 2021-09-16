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歐盟通過印太地區合作戰略聯合公報

聯合報 / 記者蕭白雪／台北即時報導

歐盟16日通過「歐盟印度太平洋地區合作戰略聯合公報 (Joint Communication on the EU Strategy for cooperation in the Indo-Pacific)」，歐盟將在綠色轉型、數位治理、安全與國防等七大領域，加強與印太地區合作。

歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen)對此 表示，印太地區的經濟、人口與政治影響力逐漸擴大，透過今天提案，提出建立更強健的合作關係增進與該地區的貿易、投資與連結，同時回應共同的全球性挑戰並加強基於規則的國際秩序。

歐盟外交及安全政策高級代表波瑞爾 (Josep Borrell) 指出：「不論以地緣經濟或地緣政治而論，世界的重心正轉移到印太地區，歐盟與印太地區的未來是緊密相連的」。

歐盟印太合作戰略將在七個領域加強與印太地區合作，具體內容包括強化價值鏈、強化國際貿易準則、對抗不公平的國際貿易手段，如經濟脅迫、強迫技術移轉與智慧財產剽竊；合作對抗、緩解氣候變遷、汙染等環境惡化問題；加強海洋治理、打擊非法漁業；拓展數位合夥關係網絡、探索新的數位合夥協議契機、加強與理念相近夥伴的研究與創新合作；確保歐盟會員國在印太地區加強海軍部屬的方法、增進夥伴能力建構以打擊網路犯罪；支持印太地區最未開發國家的醫療保健系統和流行病防範等。

歐盟 氣候變遷

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