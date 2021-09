歐盟通過印太地區合作戰略聯合公報

歐盟16日通過「歐盟印度太平洋地區合作戰略聯合公報 (Joint Communication on the EU Strategy for cooperation in the Indo-Pacific)」,歐盟將在綠色轉型、數位治理、安全與國防等七大領域,加強與印太地區合作。

歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen)對此 表示,印太地區的經濟、人口與政治影響力逐漸擴大,透過今天提案,提出建立更強健的合作關係增進與該地區的貿易、投資與連結,同時回應共同的全球性挑戰並加強基於規則的國際秩序。

歐盟外交及安全政策高級代表波瑞爾 (Josep Borrell) 指出:「不論以地緣經濟或地緣政治而論,世界的重心正轉移到印太地區,歐盟與印太地區的未來是緊密相連的」。

歐盟印太合作戰略將在七個領域加強與印太地區合作,具體內容包括強化價值鏈、強化國際貿易準則、對抗不公平的國際貿易手段,如經濟脅迫、強迫技術移轉與智慧財產剽竊;合作對抗、緩解氣候變遷、汙染等環境惡化問題;加強海洋治理、打擊非法漁業;拓展數位合夥關係網絡、探索新的數位合夥協議契機、加強與理念相近夥伴的研究與創新合作;確保歐盟會員國在印太地區加強海軍部屬的方法、增進夥伴能力建構以打擊網路犯罪;支持印太地區最未開發國家的醫療保健系統和流行病防範等。