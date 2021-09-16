美英澳成立印太安全聯盟 澳洲若擁有核潛艇是否會惹惱大陸？

目前全世界只有6個國家擁有核動力潛艇，它們分別是美國、英國、中國、法國、俄羅斯和印度。隨著美英澳三國領導人宣布成立新的印太安全聯盟「AUKUS」，澳洲有可能成為第7個擁有核潛艇的國家。

《紐約時報》報導稱，作為拜登政府在挑戰中國在太平洋的廣泛領土主張方面邁出重要一步，美國和英國宣布將幫助澳洲部署核動力潛艇，增強西方在該地區的存在。該報道指出，如果該計劃實現，澳洲可能開始例行巡航，穿越北京稱其擁有主權的南海海域，範圍最北可至台灣。

《經濟學人》報道指出，擁有核動力潛艇將大大增強澳洲海軍的實力。核潛艇體積更大、成本更高，但是行駛速度也更快。而且核潛艇可以在水下停留的時間遠遠久於柴電潛艇。目前澳洲海軍配備使用的柯林斯級潛艇雖然性能、武器威力、安靜性和自動化水平都屬世界先進水平，但卻需要定期上浮，補足氧氣、排放廢氣並為電池充電。而核動力潛艇還可以在沒有補給的情況下維持更長時間，這在廣闊的太平洋地區是一個重要優勢。美國智庫戰略與預算評估中心（CSBA）計算判斷，從澳洲珀斯出發的柴電潛艇可以在南海「駐扎」11天，而核潛艇可以停留兩個多月的時間。

英國《衛報》推測，澳洲將獲得的是美國弗吉尼亞級的核潛艇。這種潛艇由一個210兆瓦的壓水式核反應堆提供動力，其中的濃縮鈾燃料被密封在其中。該反應堆在其30年的使用壽命內不需要補充燃料。

《經濟學人》引述一位名叫威爾（Phil Weir）的海軍專家的看法認為，由於英美兩國制造潛艇用核反應堆的能力有限，所以額外向澳洲提供支持的計劃可能需要數年才能完成。美英澳三國領導人在宣布成立AUKUS時表示，美英協助澳洲建造核潛艇的「初步階段」將持續18個月。2017年，當時擔任澳洲國防部長的佩恩承認，建立一個完整的核潛艇艦隊將需要「遠遠超過十年」的時間，而且「與的常規艦隊相比，成本會有非常大的提升」。

核潛艇通常都會攜帶常規潛射巡航導彈。澳洲總理莫里森特別強調，澳洲不會使用核武器武裝這些潛艇。

澳洲是《不擴散核武器條約》的簽署國，該條約禁止澳洲獲得或部署核武器。不過核潛艇使用的濃縮鈾和核彈使用的濃縮鈾級別是一致的。《紐約時報》也指出，澳洲可能會用高濃縮鈾為其潛艇提供動力，因為目前幾乎沒有其它選擇。

該報同時認為，即便是配備澳洲船員的常規武裝潛艇，也可能改變太平洋海軍力量的平衡。《衛報》舉例稱，弗吉尼亞級核潛艇配備了12個垂直導彈發射管和4個533毫米魚雷發射管。它能夠一次發射16枚戰斧式巡航導彈。

澳洲國立大學戰略與國防研究中心教授布拉克斯蘭(John Blaxland)為對話新聞網站（the conversation）撰文指出，澳洲海軍添置核潛艇「可以改善澳洲海軍在澳洲周圍及其它地區的作戰能力」。他表示，現在的共識是，「我們需要做更多的工作來阻止中國在該地區的行動。而威懾需要可靠的實力」。

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