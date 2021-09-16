日本能登半島規模5.2地震 最大震度近5級

北韓9月中動作頻頻，上周末試射最新長程巡弋飛彈，16日又首度曝光新設的「鐵路機動導彈團」。據南韓中央日報披露消息，南韓與美國均未能察覺北韓試射遠程巡弋飛彈，「直到北韓官媒報導後」才知道相關動向。南韓似乎不甘示弱，15日也宣布成功試射潛射彈道飛彈（SLBM），形成極不尋常的南北韓同日試射飛彈。學者指出，這確實說明一件事實：「這區域正有著一場軍備競賽」。

2021-09-16 16:57