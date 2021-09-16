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日本能登半島規模5.2地震 最大震度近5級

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日本能登半島規模5.2地震 最大震度近5級

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
日本石川縣的能登半島當地時間16日晚間6時42分發生規模5.2地震。 圖／取自日本氣象廳
日本石川縣的能登半島當地時間16日晚間6時42分發生規模5.2地震。 圖／取自日本氣象廳

日本石川縣的能登半島當地時間16日晚間6時42分發生規模5.2地震，最大震度近5級，深度僅10公里，無海嘯疑慮。

石川縣附近的新潟、長野等縣也感受到地震威力，石川縣的志賀核電廠沒有異常。日本氣象廳指出，能登地方自去年12月以來地震活動有增加趨勢。

地震 日本 核電

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