快訊

獨角獸Gogoro宣布 以SPAC方式赴美掛牌上市

囤房空屋問題持續惡化中 政府何時提出對策？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員推薦20人達標 日本自民黨代理幹事長野田聖子確定參選

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
日本自民黨代理幹事長野田聖子確定將參選黨魁。圖／取自臉書
日本自民黨代理幹事長野田聖子確定將參選黨魁。圖／取自臉書

日本TBS新聞報導，執政黨自民黨代理幹事長野田聖子已拿到20名議員推薦，確定可參選，自民黨黨魁選舉將形成兩男兩女共四人爭霸。

61歲的野田出身福岡縣，現居岐阜縣，26歲時當選岐阜縣議員，創歷來最年輕議員紀錄。她自1993年開始擔任國會眾議員，曾在小淵、麻生及安倍內閣擔任郵政、特命擔當及總務大臣等職務，在自民黨內不屬任何派系。

【中央社／東京16日綜合外電報導】

日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉將同時決定下任首相人選，自民黨幹事長代行野田聖子今天表態參選，加上已宣布參選的岸田文雄、高市早苗與河野太郎，共4人競逐。

自民黨總裁選舉預計9月17日公告、29日投開票，現任日本首相兼自民黨總裁菅義偉已表明不爭取連任，由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在國會的首相指名選舉被指名為新任首相。

繼自民黨前政調會長岸田文雄、前總務大臣高市早苗及行政改革大臣河野太郎相繼宣布參選總裁後，野田聖子今天也宣布投入選戰。

日本放送協會（NHK）報導，參加總裁選舉必須要有20名推薦人，野田原本就有意參選，她尋求與自己同樣在黨內沒有派系的國會議員與女性議員支持，以及呼籲二階派、竹下派議員相挺等。

野田今天受訪時表示，她已找到參選總裁必要的20名推薦人，因此決定參選。

野田是眾議院岐阜第一選區選出的議員，已當選9屆，今年61歲，在前首相小淵惠三執政時期當過兩任郵政大臣，並曾任消費者行政大臣、總務大臣。

在自民黨內歷任總務會長等職務，去年9月菅義偉上任總裁後，擔任幹事長代行，協助幹事長二階俊博的職務。

自民黨 日本 野田聖子

延伸閱讀

日本擬10月4日舉行國會臨時會 選出新任首相

進擊的河野太郎：問鼎日本首相的「政治異端兒」？

石破茂相挺成雙面刃 河野太郎與安倍、麻生恐生嫌隙

日本自民黨大老石破茂確定不參選黨魁 派系將支持河野太郎

相關新聞

體操女王的眼淚：FBI瀆職無視的美國「金牌狼醫」性侵案？

「FBI對受害者的視而不見，是縱容性侵狼醫的幫兇。」震驚國際的美國體操性侵案，國家隊的金牌隊醫賴瑞．納薩（Larry Nassar），因犯下長達30年、性侵體操選手超過300人的駭人罪行，已在2018年被判罪入獄服刑。15日美國參議院針對此案再度召開聽證會，包括「體操女王」拜爾斯（Simone Biles）在內的4名頂尖選手出面作證，控訴美國體操協會和負責調查的FBI，系統性地掩蓋案情和拖延調查，「對被納薩侵犯的受害者視而不見」。

議員推薦20人達標 日本自民黨代理幹事長野田聖子確定參選

日本TBS新聞報導，執政黨自民黨代理幹事長野田聖子已拿到20名議員推薦，確定可參選，自民黨黨魁選舉將形成兩男兩女共四人爭...

遭疑涉及總統摩依士遇刺案 海地總理撤換司法部長

海地負責偵辦故總統摩依士遇刺案的檢察官，因為要求起訴總理亨利昨天遭到開除，亨利今天解除司法部長文森（Rockefelle...

國際刑事法院查菲律賓反毒奪命 杜特蒂堅拒配合

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的律師今天堅稱，國際刑事法院（ICC）對菲律賓沒有司法管轄權，因此杜特...

北韓能瞞過外界試射飛彈讓南韓、美國緊張 朝鮮半島軍備競賽升溫

北韓9月中動作頻頻，上周末試射最新長程巡弋飛彈，16日又首度曝光新設的「鐵路機動導彈團」。據南韓中央日報披露消息，南韓與美國均未能察覺北韓試射遠程巡弋飛彈，「直到北韓官媒報導後」才知道相關動向。南韓似乎不甘示弱，15日也宣布成功試射潛射彈道飛彈（SLBM），形成極不尋常的南北韓同日試射飛彈。學者指出，這確實說明一件事實：「這區域正有著一場軍備競賽」。

哈利、梅根時代封面照的「主副關係」 誰是權力主導者妙不可言

美國《時代雜誌》（Times）15日公布2021年百大影響力人物榜，英國哈利王子與妻子梅根（Prince Harry and Meghan）也入榜並成為本年度的封面人物，但封面照中哈利與梅根的「擺拍姿勢」掀起外界廣大討論，有肢體語言專家指出，哈利依偎在梅根身後，顯示出明顯的「主副關係」，加上梅根身穿寬管褲、雙腳微開站，都是展現權力的象徵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。