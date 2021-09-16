38歲富豪為參加SpaceX太空旅 行前訓練苦讀300頁資料

馬斯克的太空公司SpaceX之前證明了有能力完成政府妥託的太空任務，周三（15日）再幫民間企業人士圓了兒時夢想——38歲的電商Shift4支付公司創辦人兼執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）如願成了太空人。

艾薩克曼領導其他三位也沒有太空飛行經驗的平民一起參加這趟太空旅行，他們搭乘太空船「堅韌號」（Resilience）已經順利進入地球軌道，成為首支全由民間業餘人士編組、使用民間飛行器，進行太空任務的隊伍。

華爾街日報行前專訪艾薩克曼（Jared Isaacman），他說，本來一直以為最接近天空的方式，最多就是駕駛著高性能的飛機衝上天。艾薩克曼擁有多種不同飛機的駕駛證書，至於他花多少錢買這次名為「Inspiration 4」的SpaceX任務，他並不公開。

行前訓練的密集程度出乎他意料。學開過各式飛機的他，以為也會是先給個大約100頁的操作手冊，自己先研讀，然後上場操練就差不多是手冊上講的。結果他和組員拿到大約300頁的學術資料，訓練的前兩周就是一直在這些材料中來來回回，直到完全吸收為止。

了解情況後，當然馬上知道任務的危險性很高，跟SpaceX團隊一起準備時，有信心他們的專業會將所有的風險降到最低。艾薩克曼表示，會選擇SpaceX是因為它是目前載人來回太空飛行進度最佳的公司。

艾薩克曼去年10月開始與SpaceX接洽，告訴他們自己超級有興趣參加太空探索，請他們不管何時有具體的方案時，都記得叫上他。結果，「大約一星期以後，Inspiration 4就誕生了」。

本身就是個企業創業家，艾薩克曼認為這類太空任務最大的障礙就是資金。所幸現今是低利率環境，才有餘裕在太空探索投資。他寄望資金能繼續投注在這個領域，但理解其難度，「即使像伊隆（馬斯克名字）這樣的頂尖富豪，也不是件簡單的事。但我知道他很投入。」