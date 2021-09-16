強打疫苗加通膨 加國總理難連任

疫情帶來的經濟衝擊，恐影響加國總理杜魯道的連任之路！據外媒15日報導，杜魯道因強制全民打疫苗政策受到不信任案，被迫提前解散內閣、舉行大選。但除了疫苗政策引爭議外，加拿大8月物價比去年同期上漲4.1%，是18年來最嚴重通膨。民眾對高物價的不滿，恐讓杜魯道的連任之路更加艱辛。

通膨18年來最嚴重

根據《半島電視台》15日報導，加拿大總理杜魯道與保守黨揆奧圖爾的選戰競爭進入白熱化，但同時經濟數據卻對杜魯道非常不利：加拿大8月的通膨是18年以來最嚴重，物價比去年同期高漲4.1%，遠高於加拿大設定的2%通膨。奧圖爾便發文批評，加拿大民眾面臨收入危機，不能再讓杜魯道執政。

奧圖爾直言，可見杜魯道無法帶領加拿大民眾度過飛速通膨的危機。其中，天然氣漲價32.5%，新家庭消費指數也上漲14.3%，代表民眾要在加拿大成家立業的難度愈來愈高。不過《半島》也提到，由於全世界的原物料缺乏、船運費用大漲，各國無形間都會受到通膨影響。

疫苗政策雪上加霜

不過加拿大央行總裁麥克蘭與美國聯準會態度一致，認為通膨只是短暫現象，但對於5天後就要面對選舉杜魯道來說，恐怕撐不了那麼久。由於他在6月宣布要強制全民在10月以前全面接種至少1劑疫苗，引發民眾與在野黨不滿，讓原本就少數執政的他，被通過不信任案，因此提前解散國會，舉行大選。

但外界對於杜魯道是否能連任不感到樂觀，首先他的疫苗政策仍受到許多反疫苗的民眾抗議，認為政府不應強迫民眾接種疫苗；他在舉辦選舉活動時，多次因反疫苗民眾鬧場而取消或延期活動。《財經回顧》也提到，民眾也不滿通膨造成民生物價上漲，使得他的選情益發危及。

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