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核子潛艦給澳洲：美英澳「三國同盟」的中國包圍網

對抗中國壓力 美國再對立陶宛表達支持

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）15日贊揚立陶宛支持白俄羅斯及台灣的民主，並與立陶宛外長藍斯柏吉斯（Landsbergis）討論，如何在面對中國憤怒之際支持立陶宛。

立陶宛在7月同意讓台灣以自己的名義開設代表處，這也是台灣第一次在和中國建有正式外交關系國家設立「台灣代表處」，引發中國不滿，8月時召回中國駐立陶宛大使，同時要求立陶宛召回駐中國大使米克維西恩（Diana Mickevičienė），並在貿易上對立陶宛施壓。

布林肯在歡迎藍斯柏吉時說：「我們反對經濟脅迫，包括中國正在實施的經濟脅迫，」並表示，堅決支持民主，包括白俄羅斯的民主，「我們在那裡進行了非常多的合作」。

藍斯柏吉斯與布林肯會晤後對法新社說，他與布林肯討論了可用來抵御中國施壓的「經濟丶金融及政治措施」。

他說：「我們討論了各種可能（應對中國的）措施，這些措施不僅會幫助立陶宛，而且也會幫助未來面臨來自獨裁政權的類似壓力的其他國家。」

波羅的海通訊社（BNS）曾經報導，中國國家鐵路集團旗下的中鐵集裝箱公司透過信件告知立陶宛客戶，因兩國關系緊張而取消部分直達立陶宛的鐵路貨運列車。

雖然《澎湃新聞》當時引述中鐵集裝箱說法稱該指控不實，但立陶宛國鐵已證實有多列中國直達立陶宛的貨運列車在8月底和9月上半月停駛。

此外，立陶宛也站在反抗鄰國白俄羅斯威權政府的最前線，收容了白俄羅斯流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）。藍斯柏吉斯還指出，他與布林肯也談及他對俄羅斯和白俄羅斯之間更深層的政治和軍事整合的擔憂，這兩個國家最近剛進行聯合演習。

斯洛文尼亞號招歐盟挺立陶宛

根據路透社得到的一份文件顯示，斯洛文尼亞總理在給歐盟其他領導人的信中表示，歐盟必須與立陶宛站在一起，抵制中國的壓力，不要向貿易威脅屈服。

斯洛文尼亞總理詹沙（Janez Jansa）在9月13日的信中稱，中國因台灣爭端驅除了立陶宛駐中大使，「應受譴責，並將損害歐盟與中國的關系」。

他並指出，當前只有以一致且團結的方式才能有效應對中國，歐盟必須支持面對壓力的成員國，斯洛文尼亞現在擔任為期六個月的歐盟輪值主席國。

揚薩在信中說，台灣 「仍然是我們的重要伙伴。這一點不應該被否認」。

歐盟領導人將於10月5日在斯洛文尼亞舉行的峰會晚宴上，討論他們對中國這個歐盟第二大貿易伙伴的態度，以確定采取何種方法來處理越來越有爭議的關系。

在布魯塞爾的歐盟外交官表示，中國正在要分裂歐盟27個國家，以增加其影響力並削弱其在貿易、商業和政治方面的力量。不過，中國否認有任何不當行為。

（法新社、路透社等）

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