法軍擊斃撒哈拉「伊斯蘭國領導人」！馬克宏：重大勝利

法國總統馬克宏16日表示，法國軍隊擊斃了伊斯蘭激進分子薩哈拉威（Adnan Abu Walid al-Sahrawi）、一名大撒哈拉地區的伊斯蘭國領導人。

路透報導，馬克宏在推特上表示「這是我們在薩赫勒地區（Sahel）打擊恐怖組織的又一重大成功」，不過他並沒有透露這場行動的地點。

馬克宏辦公室表示，薩哈拉威是西非薩赫勒地區伊斯蘭國的領導人，他的組織曾在2017年進行一次以美國士兵為目標的襲擊，還補充說2020年8月，薩哈拉威親自下令殺害6名法國慈善工作者和他們的奈及利亞籍司機。

馬克宏曾在7月表示，法國將很快開始重塑其在薩赫勒地區的部隊，該地區一直處於打擊伊斯蘭激進分子的前線。