快訊

直播／聯合報七十周年大企劃「聯合70 許願未來」

高雄氣爆案獲判無罪 李長榮集團總裁李謀偉：由衷感謝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法軍擊斃撒哈拉「伊斯蘭國領導人」！馬克宏：重大勝利

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
法國總統馬克宏16日表示，法國軍隊擊斃了伊斯蘭激進分子薩哈拉威、一名大撒哈拉地區的伊斯蘭國領導人。路透
法國總統馬克宏16日表示，法國軍隊擊斃了伊斯蘭激進分子薩哈拉威、一名大撒哈拉地區的伊斯蘭國領導人。路透

法國總統馬克宏16日表示，法國軍隊擊斃了伊斯蘭激進分子薩哈拉威（Adnan Abu Walid al-Sahrawi）、一名大撒哈拉地區的伊斯蘭國領導人。

路透報導，馬克宏在推特上表示「這是我們在薩赫勒地區（Sahel）打擊恐怖組織的又一重大成功」，不過他並沒有透露這場行動的地點。

馬克宏辦公室表示，薩哈拉威是西非薩赫勒地區伊斯蘭國的領導人，他的組織曾在2017年進行一次以美國士兵為目標的襲擊，還補充說2020年8月，薩哈拉威親自下令殺害6名法國慈善工作者和他們的奈及利亞籍司機。

馬克宏曾在7月表示，法國將很快開始重塑其在薩赫勒地區的部隊，該地區一直處於打擊伊斯蘭激進分子的前線。

伊斯蘭國 法國 馬克宏

延伸閱讀

表態角逐總統…巴黎女市長支持度僅8% 整合左派難度大

巴黎女市長宣布參選總統！盼團結左派、力挽社會黨頹勢

確保安全撤阿富汗 英德法籲設安全區

法國總統：務實談撤離 絕非承認神學士

相關新聞

北韓試射短程彈道飛彈 新設「鐵路機動導彈團」首曝光

北韓官媒朝中社16日報導，北韓的「鐵路機動導彈團」前一天凌晨接到訓練任務後趕赴中部山區，瞄準朝鮮半島東部海域800公里處...

法軍擊斃撒哈拉「伊斯蘭國領導人」！馬克宏：重大勝利

法國總統馬克宏16日表示，法國軍隊擊斃了伊斯蘭激進分子薩哈拉威（Adnan Abu Walid al-Sahrawi）、...

【即時短評】美英澳結盟劍指中國 逼習近平對話

美國、英國與澳大利亞成立AUKUS，美國雖然嘴上極力否認，但拉上英、澳在印太地區的「結盟」舉動，從軍事和外交看，毫無疑問...

美英澳新安全倡議 助澳自製潛艦劍指中國大陸

美國總統拜登、英國首相強生（Borris Johnson）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）15日共同宣布...

不尋常！南北韓同日試射飛彈

南韓與北韓十五日不約而同試射彈道飛彈，北韓中午時分向朝鮮半島東部海域試射兩枚短程飛彈，接著南韓宣布當日下午成功試射自行研...

文在寅 盼陸維護朝鮮半島和平

南韓總統文在寅昨在首爾會見大陸國務委員兼外長王毅時說，韓方支持中方舉辦北京冬奧會，希望中方繼續維護朝鮮半島和平、實現半島...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。