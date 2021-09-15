歐盟2021年度咨文：中國大陸是競爭者、對手、合作夥伴

歐盟委員會主席范德賴恩9月15日在其年度咨文中讚揚歐洲取得的抗疫成就，宣布至明年中期歐盟捐獻2億劑疫苗。她在歐盟議會演講時說，歐盟成年人70%以上接種了疫苗，受到完全保護，「雖然仍有批評聲音，但全球範圍內歐盟處於領先水平。」她讚揚道，歐盟已向全球130多個國家提供了超過7億劑疫苗。

在范德賴恩看來，歐盟在氣候保護領域也樹立了榜樣。富國承諾在2025年前總共提供1000億美元的資金，「歐盟完成了其250億美元的份額，但其它國家還有待填補空缺。」

歐盟宣布向阿富汗繼續提供1億美元的人道救援資金。范德賴恩說，歐盟將繼續幫助阿富汗國內飢民，以及逃到鄰國的難民。

她呼籲繼續推動設立歐洲防衛聯盟。范德賴恩認為，在建立歐盟危機反應部隊的問題上，不僅缺乏資源，更重要的是「缺乏政治意願」，「即便有世界上最先進的軍隊，如果不準備派上用場，有它何用？」

年度咨文定義對華關係

范德賴恩做的年度咨文文本有50多頁，之前已在歐盟網站發表。該文用了半頁的篇幅闡述歐盟對華關係，以2020年底與中國達成的投資協議為開頭。

該文寫道「中國是一個競爭者，甚至是對手，但同時也是戰勝全球環境文集以及同14億消費者進行貿易往來的夥伴。內容廣泛的投資協議旨在為歐盟企業爭取同等的競爭條件，以及將持續性發展作為必須履行的義務」。

范德賴恩的國情咨文講到的中歐投資協議尚未得到歐盟議會通過。今年3月歐盟在新疆問題上制裁數名中國官員後，北京立即宣布對包括歐盟議員在內的個人、機構以及學生單位進行反制裁，5月20日，歐洲議會就投資協議進行表決，高票決定凍結這項協議的審批程序。

國情咨文寫道，「中國因在新疆對維吾爾人的侵犯人權行為迫使歐盟首次對責任者採取制裁措施。」有關制裁中國官員，咨文在專門敘述同侵害人權現象做鬥爭的部分裡也再次提到，被制裁的這些人，應為嚴重踐踏人權的行徑負責，其中包括任意拘押以及大規模使用強迫勞動。

國情咨文也包括打擊不公正競爭的內容，2021年5月，歐盟委員會就監督外國政府補貼、造成不平等競爭提出一項建議，以確保在歐盟市場內，所有參與者都必須遵守同樣的規則。「我們不允許遵守我們補貼規定的歐盟企業，在同外國企業競爭時因後者得到無章資助而吃虧。」

此外，歐委會主席范德賴恩的歐盟年度咨文還提到歐中設立了一個高級別的環境、氣候對話機制，凸顯中國在同氣候變化進行鬥爭的過程中扮演的中心角色。

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