數小時內朝南韓接連試射導彈 朝鮮半島緊張加劇

南韓總統辦公室表示，周三（9月15日）下午韓國進行了首次水下發射彈道導彈試驗，稱從一艘3000噸級的潛艇上發射的一枚國產導彈飛行了設定距離，並擊中指定目標。

南韓方面聲明說，該武器有望幫助韓國遏制潛在外部威脅、增強防衛並促進朝鮮半島和平。在這次試驗之前，南韓軍方在周三早些時候發現北韓方面發射了兩枚短程彈道導彈。

南韓軍方宣布，周三北韓向臨近海域發射了兩枚彈道導彈。這次導彈試驗正值中國外長訪問首爾、就平壤最近試驗新型遠程巡航導彈進行會談之際。

韓軍聯合參謀本部在一份聲明中說，當地時間周三下午，兩枚彈道導彈從北韓中部地點射向朝鮮半島東海水域，「南韓和美國情報機構正在詳細分析」。如果周三試射的被證實是彈道導彈，則是平壤自今年3月以來的首次相關試驗，違反了聯合國的制裁措施。

日本海岸警衛隊稱，北韓導彈落在日本專屬經濟區水域之外。日本首相菅義偉表示，此次導彈試驗「令人憤慨」，譴責它對地區和平與安全構成威脅。

中國外長訪問首爾

此次發射是在中韓兩國外長在首爾就北韓最近的導彈試驗以及平壤與華盛頓之間的無核化談判陷入僵局會談之際進行的。

韓國總統文在寅會見了來訪的中國外長王毅。在北韓試射彈道導彈消息傳出前，王毅曾表示希望各方確保「朝鮮半島的和平與穩定」。

據韓聯社報導，文在寅在會晤王毅時指出，不僅北韓，其它國家也在從事軍事活動，「鑑於此，我們都必須為恢復對話而共同努力。」

平壤一周內二度發射

此次試射是在北韓成功測試新型遠程巡航導彈幾天後進行的。平壤未被禁止研制巡航導彈。該國曾進行過相關試驗。

據朝中社稱，這次發射的巡航導彈飛行了約1500公里。這一射程足以涵蓋地區的所有日本和美國軍事設施。

今年3月，北韓結束了為期一年的彈道導彈試驗暫停期。

在核談判僵局背景下，朝方新近的試驗被視為是試圖向拜登總統領導下的美國施壓。

自2019年北韓領導人金正恩與時任美國總統川普的河內峰會破裂以來，核談判處於停滯狀態。

（美聯社，路透社，法新社）

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