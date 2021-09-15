憂滲透與起底風險 維基百科對中國編輯下禁令

根據《香港自由新聞》(Hong Kong Free Press) 14日的獨家報導，維基媒體基金會對多名中國用戶下達禁令，撤銷了7名中國用戶的登錄權與另外12名用戶的管理與編輯權。

報導指出，該基金會之所以會做出相關決定是因為這些中國用戶運用職權，威脅要向港警國安處舉報維基百科的香港編輯或管理員。此前，《香港自由新聞》7月曾報導，香港與中國的維基百科編輯自2019年「反送中」運動以來，便對事實認定與如何描述事件出現了政治分歧。

該報導稱，有人在中國維基編輯的社交媒體群裡表示，要向港警國安處舉報香港的用戶群。而一名資深的香港維基編輯向《香港自由新聞》表示，該社交媒體群組內的對話內容屬實，該事件還迫使維基百科管理高層召開緊急會議，提供相關編輯如何避免遭人肉搜索的相關指示。

在香港去年實施《香港國安法》後，維基百科曾透過聲明表示，不會與香港政府分享非公開的用戶資訊，除非港府有明確的法律要求或是有立即的生命危險。《香港自由新聞》在報導中稱，2019年起，6名新當選的新中文維基管理員中，有兩個香港人，其中一人曾公開支持中國政府。

維基百科為希望成為管理員的用戶舉辦選舉，這些管理員享有更多接觸用戶的機會和更大的編輯文章的權力。過去有報道說，中文版的用戶為選舉違規進行拉票，試圖確保中國管理員能當選。

維基媒體基金會副總裁丹尼斯(Maggie Dennis) 周二在網路上發布的一份聲明中表示，維基百科對一個未被官方認可的中國用戶群體展開調查，並確定該組織存有滲透維基媒體系統的安全風險，包括透過職位接觸個人身份信息以及對選舉機制施加影響力。

她指的是一個由近300名維基百科用戶組成的團體，該團體被稱為中國大陸維基人（WMC），與香港用戶團體（WMHKG）不同的是，該團體不被維基媒體基金會承認。

中國政府自2019年就封鎖維基百科網站，但部分用戶在相關社群中仍相當活躍。

用戶「人身受到傷害」

維基媒體基金會副總裁丹尼斯表示，一些維基百科用戶「由於中國用戶社群的滲透而受到了身體上的傷害」，但她並未進一步闡述細節。她表示，維基媒體基金會在確認這一點後，只能迅速采取適當的應對措施。然而她說，該基金會不認為用戶的個人信息被暴露。

丹尼斯將基金會的最新行動描述為「激進」和前所未有的。來自中國的7名維基百科用戶被永久禁止進入該網站和任何附屬網站，另有12名用戶被取消了管理員權限和特權。

中國用戶社群：准備鬥爭

中國大陸維基人用戶組發文批評「基金會以莫須有的理由，無端全域鎖定包括我組成員丶聯絡員在內的中文維基人，又解除了更多維基人的管理員丶行政員等許可權。這一決定是....毫無根據地作出的，是徹徹底底的欲加之罪，是完完全全的黑箱操作。」

該文章續寫道，有人抨擊中國政府丶中國共產黨在屏蔽外國網站，打壓維基百科在華發展。但這個連中國政府都沒做到的事居然被基金會做到了」，而一群一直在屏蔽維基百科的中國做最累丶最危險工作的用戶卻被反咬一口。

該用戶組還批評，維基媒體基金會從未對中國的社群表現出任何的憐憫和支持，質疑「這些叫嚷著民主的人，他們是最反民主的。在他們眼裡，只有當投票結果順從他們心意的時候，那才叫民主」。他們呼籲中國的維基社群用戶透過實際行動向所有人表示，中國社群「不是泥捏的」。

他們寫道：「「他們越打壓，我們越反抗。現在是時候需要你站出來了。鬥爭，失敗，再鬥爭，再失敗，再鬥爭……直到勝利」。

(香港自由新聞丶立場新聞)

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