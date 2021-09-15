南韓疫情慘：人不找事、事不找人 失業率創新低！

南韓的8月失業率意外降到創紀錄低點，但此一跌勢掩蓋了就業市場的廣泛疲軟，因為疫情爆發嚴重，打消一些人找工作以及企業徵才的意願。

統計局周三說，不管是受雇或找工作的人數都降到3月以來最低。勞動力參與率下滑壓低了失業率，由7月的3.3%降到8月的2.8%。經濟學家先前預估會攀升到3.5%。

但8月的職位仍較去年同期新增51.8萬個，是連續第6個月增加。自2月以來新增工作大概半數來自政府的補助方案。

南韓更嚴格限制公共活動，使民眾很難外出找工作，私人企業也因為疫情持續，減少了一般聘雇，許多公司徵人斷斷續續。

政府官員已預料到勞動市場會在8月惡化，反映首爾7月中旬疫情嚴峻還處在半封城狀態的。失業率連兩個月遠低於市場共識，南韓央行考量第二次升息時機時，會慎重檢視背後原因。

延世大學經濟學教授Sung Tae-Yoon說：「很難把這個數據視做正面訊號。公部門工作協助強化勞動市場，但來自私人公司優質工作的供應仍舊欠缺。」