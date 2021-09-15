反擊北京制裁 中國駐英大使禁入英國國會

中國新任駐英國大使鄭澤光原應邀15日在英國議會下院參加由「跨黨派中國小組」組織的招待會，但被告知，在中國解除對多名英國議員的制裁前，英國議會將不歡迎他前往議會大廈訪問。

英國議會下議院議長霍伊爾（Sir Lindsay Hoyle）和上院議長麥克法爾（Lord McFall）兩人雙雙做出禁止中國大使進入英國國會的裁決，該決定是在多名議員抗議之後所作出。

霍伊爾指出，中國大使鄭澤光進入議會是 「不恰當的」，因為中國制裁了七名批評北京人權記錄的英國議員。他進一步指出，若北京取消對議員的制裁，當然就不會有這類爭議；中國大使仍能與議員會晤，但不能在國會。

「一種侮辱」

對此，被中國制裁的英國議員們紛紛對議長的禁令表示歡迎，並稱允許鄭澤光進入議會大樓是「一種侮辱」。

保守黨前黨魁鄧肯史密斯（施志安， Iain Duncan Smith）表示感謝兩名議長的決定，指英國國會是保護言論自由和人民自由的地方，讓受制裁的議員容忍中國大使進入國會，是不能接受的事。

今年3月，中國對5名英國議員實施制裁，並指控他們「惡意傳播謊言和虛假訊息」，中國的制裁被認為是對英國宣布制裁中國在新疆侵犯人員官員的回應。

中國譴責

中國駐英國大使館則譴責此舉動，稱這將損害兩國利益。並稱英國議會不顧中英兩國人民根本利益和國際禮儀，以禁止中國大使應邀赴議會參加活動作為報復，這一做法是完全錯誤的，也是注定要失敗的，「我們奉勸英國議會一些人收起這套政治把戲，否則只能是搬起石頭砸自己的腳」。

鄭澤光今年6月接替劉曉明的職務擔任駐英大使，法新社分析稱，劉曉明是「戰狼外交官」之一，因在社交媒體上常用煽動性語言，攻擊英國批評中國政策的人士而聞名。

「跨黨派中國小組」主席丶保守黨籍下議院議員葛蘭姆（Richard Graham）曾表示，希望鄭澤光能采取「比他的前任更細微的方式來履行他的職責」。他並對霍伊爾的決定表示遺憾，並表示該小組將做出新的安排，聽取大使的意見。

（美聯社丶法新社等）

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