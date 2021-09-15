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人權問題捍衛立場 英禁中大使入議會

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
中英關係因人權、資安等因素，近年來陷入谷底。圖為中駐英大使鄭澤光（Photo by @AmbZhengZeguang on Twitter）
中英關係因人權、資安等因素，近年來陷入谷底。圖為中駐英大使鄭澤光（Photo by @AmbZhengZeguang on Twitter）

人權問題不能與中國妥協！」英國議會14日對中國駐英大使鄭澤光下禁令，不允許鄭澤光進入英國議會。理由是因為中國在3月對5名關心中國人權的英國國會議員進行制裁，至今尚未取消，也讓英國認為必須施加反制措施。如今兩國因為新疆、香港人權問題，關係不若以往，英國還取消華為參與的5G建設。

報復對英國議員制裁

根據《英國廣播公司》報導，鄭澤光原定將參加15日由英國國會中國小組舉行的例會，但引起因人權議題，被中國實施旅遊禁令與中國資產凍結的5位國會議員不滿，寫信向下議院議長霍伊爾與上議院議長麥福男爵抗議，認為中國對英國國會議員的制裁就是針對整個英國國會，不能輕易屈服。

《衛報》提到，在抗議過後，英國國會便開始讓鄭澤光吃閉門羹，中國大使館對此發表聲明，認為這樣的行為懦弱且充滿欺騙，會嚴重傷害兩國的共同利益。不過被制裁的議員甘尼表示，被任何國家施以制裁都不能沉默，英國議會不能變成中共宣傳制裁有效的範本。

中英關係陷低谷

3月，由於新疆與香港的人權問題，引發西方國家不滿，痛批中國以再教育營、低薪採棉花等方式壓迫新疆維吾爾族群；但中國反駁稱，並未壓迫維吾爾人，也沒有所謂的再教育營。但由於中國政府認為5位英國議員對中國不實指控，因此便對他們發布旅遊禁令與凍結在中資產。

而中、英關係也因為人權議題陷入低谷，原本中英關係還不錯，英國還希望加入中國的一帶一路，但兩國因華為5G的基礎建設恐有資安疑慮而發生齟齬，英國政府甚至直接決定停止在5G網絡建設中繼續使用華為設備，此後雙邊關係便急轉直下。

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英國 人權 新疆

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