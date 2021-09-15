海地總統遇刺案大逆轉 檢方懷疑新總理涉案禁出境

海地總統摩依士（Jovenel Moise）今年7月在住家遇刺身亡、至今仍未查出真凶，不過在該國首席檢察官要求法官起訴新任總理亨利（Ariel Henry）涉嫌犯罪後，對暗殺總統的調查發生了「翻天覆地的變化」。

「衛報」報導，現年71歲的亨利在摩依士被殺兩週後成為海地的主要領導人，支持者盛讚亨利「一直在努力完成艱鉅的任務」，包括試圖穩定一個因總統被謀殺而動搖的國家，以及遭遇造成2000多人死亡的規模7.2地震。但亨利14日被捲入涉嫌謀殺摩依士的陰謀核心。

海地首席檢察官克勞德（Bed-Fort Claude）要求法官起訴亨利涉嫌參與謀殺，並表示「有足夠多的因素可以支持起訴亨利的正當性」。海地當地報紙「Le Nouvelliste」更報導說「由於事實的嚴重性，克勞德還要求移民局限制亨利離開該國」。

在14日提交、長達2頁的請求中，克勞德聲稱亨利在7月7日的暗殺事件後與前司法部官員巴迪奧（Joseph Felix Badio）通過兩次電話、共計至少7分鐘。據悉，亨利當時的手機訊號顯示當時他身在太子港的蒙大拿酒店，而巴迪奧被認為是在摩依士住所附近的某個地方。

據報導，巴迪奧曾在海地司法部和政府反腐敗部門工作，直到5月因違反未指明的道德規範而被解僱。克勞德質疑，有政府官員上月才透露，亨利自稱「從未與巴迪奧交談過」，與如今的調查結果不符，要求亨利做出解釋，巴迪奧則尚未被捕，目前下落不明。

亨利尚未對此回應，但上週末，他就發誓自己不會分心，並堅稱將抓獲「真正的罪魁禍首」並懲罰對方。暗殺事件發生兩個多月後，關於這起殺人事件的許多真相仍是個謎，目前已有數十名嫌疑人被捕、其中包括18名前哥倫比亞士兵，但大眾認為真正的策劃者尚未被確定、更不用說被繩之以法。