挪威政黨輪替 左派主打財富差距

標榜均富的北歐國家挪威也開始擔心貧富差距，讓左派工黨得以終結保守黨8年執政！挪威選舉結果近日出爐，主打經濟不平等、重視氣候變遷的工黨獲得26%選票，可望在國會169席中取得81席，將成為國會第1大黨。不過工黨未來要面對挪威石油私有化，還有與歐盟協商減碳協議等難題。

左派重平等獲支持

根據《半島電視台》報導，挪威13日舉行大選，按照出口民調結果，左派的工黨將會拿下26%選票，在169席國會中，與同盟政黨共同取得81席，可望打破保守黨8年執政。黨魁、前外交部長史托爾將有機會以少數內閣，或是尋求聯合內閣的方式就任總理，這也結束了保守黨女總理瑟爾貝克8年的執政。

《半島》另外一篇報導指出，由於瑟爾貝克任內歷經石油價格下跌、移民危機，加上民眾對於挪威要減碳，卻積極發展石油業不滿，因此出現了政黨輪替。史托爾如果要聯合執政，也必須要在石油私有化、與歐盟互動關係上，與小黨妥協。

外界認為，他會與其它4個中左派政黨協商，避免與綠黨、共產黨等激進政黨合作。這些小黨對於近來政府推動石油私有化非常不滿，強力呼籲政府要加強對石油業的管制。

減碳進入關鍵期

《紐約時報》提到，許多選民都指出，雖然石油對於挪威的經濟有非常重要的貢獻，但面對氣候變遷的危機下，挪威政府應逐漸減少石油發展，並對私人公司探勘石油進行限制。史托爾也承諾會以2015年巴黎氣候協議的標準減碳，並更關注挪威社會的經濟不平等。

另外，近來在德國與比利時發生的洪災，希臘與義大利爆發的森林大火，都讓挪威的選民要求政府正視挪威的石化工業發展，以及更重視塑膠汙染海洋的問題；挪威是西歐國家中石油產量最高的，奧斯陸國際氣候研究中心研究員蘭恩認為，近年來將會是挪威能源轉型的關鍵點。

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