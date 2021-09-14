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伊朗伸援黎巴嫩 經過敘利亞躲制裁

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
黎巴嫩近日接受伊朗的石油援助，盼能藉此暫時緩解國內經濟危機。（Photo by the_tahoe_guy on Wikimedia under CC 2.0）
黎巴嫩近日接受伊朗的石油援助，盼能藉此暫時緩解國內經濟危機。（Photo by the_tahoe_guy on Wikimedia under CC 2.0）

伊朗雖然面臨美國經濟制裁，但仍援助比她更慘的小老弟黎巴嫩。背後為伊朗扶持的黎巴嫩真主黨13日宣布，伊朗援助他們的石油將從敘利亞裝港運送，並非常感謝伊朗雪中送炭。黎巴嫩在疫情爆發後，曾歷經貝魯特爆炸案，舉國經濟陷入停擺、惡性通膨嚴重，民眾缺乏基本物資，生活苦不堪言。

黎巴嫩原油奇缺

根據《半島電視台》報導，黎巴嫩真主黨黨魁納斯魯拉13日宣布，伊朗援助黎巴嫩的石油近日已透過敘利亞政府運送，將於16日到黎巴嫩，屆時可讓黎巴嫩瀕臨崩潰的經濟困境稍微緩解。雖然黎巴嫩擺脫13個月的政府空轉，\組成新政府，但新總理米卡提尚未對此發表評論。

《路透社》提到，由於貝魯特爆炸案，讓本來經濟已受國內通膨與疫情影響的黎巴嫩更陷入谷底，國內民生物資缺乏，政府財政狀況還無法採購進口石油，遑論重建基礎設施；國營的電力公司目前僅已最低效能運轉發電廠，使店家與家戶只能以小型柴油發電機應急，而這又讓黎巴嫩迫切需要原油。

受制裁國 互相取暖

黎巴嫩2019年金融危機後，食物價格至今已經上漲550%，全國4分之3的民眾生活水準在貧窮線以下。世界銀行甚至認定黎巴嫩是現代歷史最深沉的悲劇。納斯魯拉在13日記者會上表示，未來還會有3艘油輪陸續抵達黎巴嫩，他也批評說，原本可以獲得更多援助，但在有心人士阻撓下只有4艘的援助量。

敘利亞政府也是受伊朗的援助，由於敘利亞內戰的緣故，阿薩德政府受到美國制裁，經濟同樣也受到重創，不過狀況比黎巴嫩稍好，疫情期間還曾資助黎巴嫩醫療純氧，協助對抗疫情。

而敘利亞、真主黨背後的伊朗政府，雖然能援助其代理人，但自己其實也身陷美國制裁與疫情的打擊，美國至今尚未撤銷川普總統時期施加的經濟制裁，也讓伊朗的石油無法順利出口，至今則持續在中東尋找突破口。

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