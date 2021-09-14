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白宮：24日舉行Quad峰會 美日印澳領導人齊聚華府

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮發言人莎奇（Jen Psaki）。 美聯社
白宮發言人莎奇（Jen Psaki）。 美聯社

白宮13日宣布，美國總統拜登24日將在白宮接待來訪的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）和日本首相菅義偉，舉行四方安全對話（Quad）領導人實體會議。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）透過聲明表示，美日印澳領導人將專注於深化關係、促進區域合作，例如擊敗新冠病毒、處理氣候危機、在新興科技和網路空間合作，以及促進自由開放的印太區域。

莎奇表示，主辦這場峰會展現拜登政府以參與印太為優先，包括透過新的多邊架構以應對21世紀的挑戰。

日媒日前報導，不參選連任自民黨總裁（黨主席）、將卸下首相職務的菅義偉將二度訪美，應拜登政府邀請出席Quad會議，這場出訪也被視為菅義偉的畢業旅行。

菅義偉 拜登 白宮

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