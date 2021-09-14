聽新聞
test
0:00 / 0:00
白宮：24日舉行Quad峰會 美日印澳領導人齊聚華府
白宮13日宣布，美國總統拜登24日將在白宮接待來訪的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）和日本首相菅義偉，舉行四方安全對話（Quad）領導人實體會議。
白宮發言人莎奇（Jen Psaki）透過聲明表示，美日印澳領導人將專注於深化關係、促進區域合作，例如擊敗新冠病毒、處理氣候危機、在新興科技和網路空間合作，以及促進自由開放的印太區域。
莎奇表示，主辦這場峰會展現拜登政府以參與印太為優先，包括透過新的多邊架構以應對21世紀的挑戰。
日媒日前報導，不參選連任自民黨總裁（黨主席）、將卸下首相職務的菅義偉將二度訪美，應拜登政府邀請出席Quad會議，這場出訪也被視為菅義偉的畢業旅行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言