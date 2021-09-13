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教宗訪問匈牙利 提醒總理反猶幽魂

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
教宗方濟各（右起）與奧班總理會面後，提醒世人小心反猶主義死灰復燃。（Photo by Orbán Viktor on FB）
教宗方濟各（右起）與奧班總理會面後，提醒世人小心反猶主義死灰復燃。（Photo by Orbán Viktor on FB）

「種族主義的幽魂，至今仍在歐洲遊蕩！」天主教宗方濟各12日訪問匈牙利時致詞表示，不只是種族主義，還有反猶太主義的想法，至今還在歐洲蔓延，他呼籲民眾不分種族與階級，彼此正向看待與合作。外界推測，教宗此言是說給匈牙利總理奧班聽的，因為奧班的反猶、反移民立場，人盡皆知。

擔憂種族主義再起

根據《英國廣播公司》報導，方濟各12日訪問匈牙利，總理奧班在布達佩斯美術館與他見面40分鐘。奧班事後在臉書發文說，他希望教宗能祝福信仰基督教的匈牙利能免受苦難；方濟各事後也發表談話，提醒世人不要忘記過去反猶主義為歐洲帶來的苦難。

他直言，反猶主義的導火線不能再繼續燃燒，熄滅反猶主義、種族主義最好的方式，就是不分彼此的正向合作，並尊重不同群體間的差異。由於匈牙利至少有10萬名天主教徒，外界推測教宗希望能在此發揮一定的影響力。而東道主匈牙利總理奧班過去屢遭批奉行反猶主義，但他都回批指控非常可笑。

不過《奇摩新聞網》提到，奧班在2017年選舉時，針對猶太裔匈牙利籍的金融巨鱷索羅斯的競選海報就引發質疑。當時他在海報上說：「絕對不能讓索羅斯笑到最後！」，且在面對猶太社群的抗議時，他還拒絕撤下競選海報。後來他在訪問倫敦時，重申自己絕非反猶主義者，索羅斯只是與他主張不同、支持移民的金主。

教宗積極出訪

這次出訪也是教宗在動完腸道手術後，首個出國訪問的行程，他在斯洛伐克也積極協助當地猶太社群與羅姆人（俗稱吉普賽人）與多數斯洛伐克人和諧相處。雖然近2年教宗因新冠疫情影響而減少出國，但他仍為少數高頻率出國訪問的教宗，3月他還不顧疫情出訪伊拉克，為當地所有人獻上祝福。

而教宗所擔心的反猶主義，主要是源於2戰前納粹德國對於猶太人的差別待遇與種族歧視，還有戰爭爆發後的種族清洗，把猶太人抓到集中營關押等等，造成至少600萬名猶太人因此喪生。

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教宗 反猶 猶太

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