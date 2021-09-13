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911攻擊事件喪父時年僅7歲 她成為撫慰孩子心靈的輔導員

聯合新聞網 / 綜合報導
女子因911攻擊事件喪父時年僅7歲，圖為全家福。圖／取自CBS Evening News
女子因911攻擊事件喪父時年僅7歲，圖為全家福。圖／取自CBS Evening News

2001年9月11日美國紐約世貿中心發生自殺式恐怖襲擊事件時，在世貿中心北塔64樓上班的港務局工程師拉拉馬（Franco Lalama）沒能逃過一劫。當時他的女兒佩蕾拉（Katie Pereira）年僅7歲。

經過了20年，佩蕾拉不僅從創傷中重生，還成為幫助喪親孩子走出傷痛的輔導員。

佩蕾拉在父親驟逝的那年年底，跟著媽媽和妹妹參加一個為經歷喪親之痛孩子舉辦的營隊「舒適圈」（Comfort Zone），並在那裡獲得支持與療癒。

佩蕾拉坦言父親去世後，她一度非常生氣且困惑想著：「他為什麼這麼快就離開我？他死前最後一刻是什麼樣子？他害怕嗎？他受傷了嗎？自己將來會發生什麼事？」

佩蕾拉提到這種感受在舒適圈完全被接納：「我身處一個與同齡人沒有太大差異的地方，這個社群完全理解我。我並不孤單。」

舒適圈創辦人休斯（Lynne Hughes）憶起佩蕾拉年幼時在營隊，「總是笑口常開，用笑聲感染周遭的人，全心全意地投入營隊。」

20年過後女子結婚生了一個女兒。圖／取自CBS Evening News
20年過後女子結婚生了一個女兒。圖／取自CBS Evening News

隨著佩蕾拉年齡增長，她揮別「好事不會降臨在自己身上」的想法，內心漸漸長出力量，先是擔任營隊每年志工，更在去年結婚生女兒後接下舒適圈正職工作，期盼持續發揮影響力。

佩蕾拉回想第一次踏進營隊表示：「我的生活因此產生了巨大的轉變。」

恐怖襲擊 紐約

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