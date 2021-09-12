王毅訪問越柬 東南亞成美中博弈場

中國外長王毅繼續東南亞訪問之旅。周六，他與越南總理範明政在河內舉行了會談。在談到南中國海問題時，他呼籲雙方遵守中共和越共兩黨以及兩國領導人達成的政治共識，「通過友好協商解決矛盾分歧，不采取任何單方面行動，確保海上局勢總體穩定」。

王毅還表示，中國願意和東盟國家合作，繼續推進《南海行為准則》的協商，達成實質有效的准則，以維護南海和平穩定。

路透社指出，王毅的東南亞之旅距離美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）訪問該地區僅相距大約兩周時間。觀察人士認為，東南亞地區是美中角力的一個重要「戰場」。中國對南中國海地區的大部分區域提出領土主權要求，和包括越南、菲律賓、馬來西亞等國在內的周邊國家都存在主權爭議。王毅許諾向越南捐贈300萬劑新冠疫苗。

不過，就在王毅離開越南的次日，越南和日本兩國防長就在河內舉行了會談，就締結日本向越南出口防衛裝備和技術的協議達成共識。日本防務大臣岸信夫強調，越日兩國防務關系已邁進新的發展階段，強調越南日益具有重要的戰略作用。

與此同時，中國外長王毅周日繼續其訪問之旅的下一站─柬埔寨。在訪問柬埔寨期間，王毅的行程安排包括禮節性拜會該國首相洪森，同副首相賀南洪進行工作早餐，以及同柬埔寨外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）舉行雙邊會談，討論話題包括新冠疫情防控、貿易投資、教育和安全合作等。

中國是柬埔寨最大的投資國，也是緊密的政治伙伴。美聯社報道指出，在北京的支持之下，柬埔寨可以不用顧及西方對於其人權狀況和政治權利的批評；而在包括南中國海在內的國際議題上，柬埔寨總體上也都會支持北京的立場。

近幾個月來，美國方面對於柬埔寨和中國之間的緊密關係表示擔憂，呼籲柬埔寨領導人保持其外交政策的獨立和平衡。

另據新加坡聯合早報網報導，王毅將在下周一開始對新加坡進行為期兩天的工作訪問，其間他將拜會李顯龍總理、副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑，並與外交部長維文會晤。

（美聯社、路透社、越通社、早報網）

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