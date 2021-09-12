德國大選年 自民黨綠黨獲捐最多

德國聯邦議院有專門機構統計對政黨的捐款。根據這份超過5萬歐元（約160萬元台幣）的單份捐款統計表，截止到目前，自民黨總共收到370萬歐元（約1億2千萬元台幣），綠黨緊隨其後，獲捐340萬歐元（約1億1千萬元台幣）。排在第3位的是得到280萬歐元（約9千1百萬元台幣）捐款的聯盟黨。

就最大單筆捐款而言，綠黨曾一次性獲得荷蘭媒體企業家舒爾曼（Steven Schuurman）125萬（約4千1百萬元台幣）捐款，由此名列單筆捐款排名榜榜首。上周二（9月7日）綠黨發言人在回答德新社提問時證實了這筆捐款已經入帳，「這是綠黨迄今為止收到數額最大的單筆捐款」。綠黨發言人表示，這筆資金將用於本次競選，專款專用。

談到這筆捐款的金主時，綠黨發言人說，捐款人積極投入各項社會政治活動，其重點是保護氣候以及維護生物的多樣性。他提到，舒爾曼對綠黨強調，他希望用這筆資金推動德國和歐洲的氣候保護事業。

舒曼在接受《商報》采訪時說，綠黨比聯盟黨和社民黨都更好地意識到必須對「人類的重任」氣候保護做出回應。

本月初，綠黨還受到另一筆高額捐款：房地產開發商歇爾斯（Sebastian Schels）為綠黨匯去25萬歐元（約820萬元台幣）捐款。而本月，自民黨也收到兩筆10萬歐元（約320萬元台幣）捐款。

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