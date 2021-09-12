南海主權惹爭議 中越共同管控釀分歧

中越南海主權爭議，雙方將進行爭議管控。中國國務委員兼外交部長王毅與越南常務副總理范平明於共同主持中越雙邊合作會議。會後中國呼籲，越南應避免將南海問題複雜化，王毅則強調，「雙方要珍惜南海來之不易的和平穩定局面。」對此越南同意與中方透過高層協商，管控相關爭議範圍。

中越南海爭議

半島電視台解釋，越南是中國通往東南亞各國的門戶，且週五越南方才宣布中國將再對其捐贈 300 萬劑新冠肺炎疫苗，累計捐贈總數已達 570 萬劑，雖雙方在經濟、外交關係上關係緊密，但近年因南海領土侵犯問題，兩國局勢略顯緊張。

越南外交部發言人黎氏秋姮曾於今年三月指出，中國船隻侵犯了越南在聖靈群島的主權，而中國則回應其對於多數水道具有「歷史主權」，但此一主張並沒有國際法依據，也不包含在中國曾簽署的聯合國海洋法公約內。

中國想輕輕放下

面對兩國的關係緊張，王毅在會談後透過聲明表示，中越應該要珍惜南海得來不意的平穩局面，「把海上問題置於雙邊關係適當位置」，盼越南不要將局勢複雜化，並將南海爭議進一步擴大，也希望能減少分歧，持續擴大合作範圍，加快一帶一路與兩廊一圈等計畫。

但路透社指出，范平明也透過聲明回應，「根據國際法與聯合國海洋公約、尊重彼此的合法權益非常重要」，雖在南海方面並未讓步，但同意透過高層共識，與中國共同管控分歧，避免將爭議複雜化或擴大。

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