紀念911恐攻20年 崩塌瞬間恩怨情仇

「911雖然在20年前發生，但對我們的傷痛猶如昨日！」911恐攻的受難者家屬11日聚集在世貿大樓崩塌原址，共同哀悼911恐攻20周年，美國歷任總統從柯林頓到現任總統拜登等人也透過發表演說、親自致意等方式，表達哀悼之意。911恐攻是美國本土受到最大規模的外國攻擊，造成2977人死亡。

影音串流平台Netflix近日也針對911恐攻，上映了紀錄片：「轉捩時刻：911與反恐戰爭」，這部直言無諱的紀錄片分成5集，講述有關 911 恐怖攻擊事件的前因後果，從 1980 年代蓋達組織的發跡，以及由於FBI與CIA兩大情報機構溝通不良，導致原本可預防的恐攻還是發生，片中也忠實呈現賓拉登撞大樓的動機，以及事後美國如何對911進行軍事報復與刑求無辜民眾。

失去家人恍若昨日

根據《英國廣播公司》報導，在911這天，許多美國民眾，包括911受難者的家屬們，在當地時間早上8點46分，也就是世貿中心北塔首先遭到客機撞擊的時間默哀1分鐘。在崩塌原址是後建造的紀念廣場上，許多民眾將黃色的玫瑰，放在受難者的名字上。

還有原本不認識的人因為認識同一位受難者而碰面，讓彼此再次彼此傾訴朋友/親人的回憶。弔念儀式開始後，主辦方將每個受難者的名字一一朗讀，羅先生的女兒是第1個被念到的。他說20年前的今天，人生完全變成黑白，很感謝當初所有陪伴他們家人度過難關的援手，「我們還會再見面的。」羅先生對逝去的女兒說。

時間難撫平傷痕

在紐約的弔念儀式上，總統拜登與第一夫人吉爾，前總統歐巴馬夫婦與柯林頓夫婦都出席哀悼。《路透社》提到，拜登當天也去了911事件中其他2個被攻擊的地方：賓州與維吉尼亞，911前一晚他也以影片像受難者與家屬們致意，雖然20年已經過去，但他非常了解這場悲劇的傷痛，是時間難以撫平的傷口。

共和黨籍的前總統小布希、也是911恐攻時任總統則在賓州發表演說提到，飛機撞到世貿大樓時警鈴大響、人們大聲呼救，但最後卻歸於塵土，這些受難者的聲音將無法再被世人聽見，很難描述這樣複雜的感受；前總統川普則在一早發布影片指出，在阿富汗戰爭如此落幕的當下，此次弔念更顯悲傷。

美國本土最慘襲擊

川普也未參加廣場的紀念儀式。除了受難者本身以外，紐約消防局也替343名殉職的消防弟兄獻上最高的敬意；其中美航77次班機曾試圖撞毀五角大廈（美國國防部）未果，國防部同日也有舉辦哀悼儀式，感謝當時機上人員的犧牲。911是美國本土經歷過最大的外國攻擊，造成2977人身亡。

除了Netflix外，Apple TV+與BBC合作的紀錄片《911那天：直擊美國總統戰情室》也已上市。片中還原20年前的總統戰情室內，當恐怖攻擊發生後的12小時，時任美國總統小布希、副總統錢尼及國安顧問、國務卿等政要官員，如何在短時間內忍住悲痛和恐懼，做出兩難的決策。

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