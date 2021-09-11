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911事件20週年／他在105樓眼見樓梯「波浪般劇烈搖晃」 倖存者憶：一個決定救了我

聯合新聞網 / 綜合報導
911倖存者喬瑟夫回憶當年情景，仍覺得心有餘悸。圖擷取自youtube
911倖存者喬瑟夫回憶當年情景，仍覺得心有餘悸。圖擷取自youtube

2001年發生的911恐怖攻擊事件，如今來到第20個年頭。即使是幸運活下來的人們，一想到當時的景象，就不禁讓人不寒而慄。近來外國媒體，就訪問到一位倖存者，回憶起當年的狀況。

根據外國媒體「法新社日文版」報導，一位名為喬瑟夫（Joseph Dittmar）的保險業男子，20年前因為參與業者的聚會來到紐約。當飛機撞擊雙子星大樓北棟時，他們人正在南棟開會。然而他們一開始只察覺到燈突然不亮了，還未發現已經遭到恐怖攻擊。

後來他們被告知要逃難，來到樓梯時，才看到受到恐怖攻擊重創的畫面。喬瑟夫形容，在受攻擊北棟出現黑色的巨大窟窿，熊熊火勢是他這輩子從未見過的，黑色窟窿不斷冒出灰色、黑色的濃煙，在瀰漫濃煙之中，隱約還能看到飛機的殘骸。

喬瑟夫非常震驚，心想「飛行員怎麼可能沒看到大樓，出現這種差錯呢」，事後證明這確實不是人為疏失。而其他人則完全被嚇傻了，像是被冰凍住一樣待在原地。但喬瑟夫馬上曉得，眼前的景象絕非電影或電玩畫面，而是正在發生的現實，因此他們必須儘速逃離。

人在105層樓高的喬瑟夫，立刻馬不停蹄地走下樓。途中有其他人跑去搭電梯，還問喬瑟夫要不要一起，但是被他拒絕了。而這個決定救了喬瑟夫一命，讓他至今仍然覺得「這是我人生中最好的一次判斷」。不久，當喬瑟夫走到75樓左右時，南棟也遭到飛機撞擊。他形容樓梯就像波浪一樣劇烈搖晃，並且散發出熱氣跟引擎的味道。

然而就在危難間，喬瑟夫也看到人性的勇敢。有男性背著身障的女性逃難，後來也不斷有消防員出現救災。在大家都想快點下樓逃離的時刻，消防員明知道往上是生死未卜，但仍選擇衝鋒救人。也有警備員一邊指示逃難，一邊唱著「天佑美國（God Bless America）」，替所有人加油打氣。喬瑟夫形容，這就像當初「鐵達尼號」沉船時，樂手們仍在演奏一樣的道理。

喬瑟夫花了50分鐘，總算逃離大樓內部。就在他離開大樓不久，整棟建築瞬間完全崩塌，同時響起的數千人尖叫聲，讓他至今仍無法忘懷。日後，他接受創傷後壓力症候群的心理治療，並且到處巡迴演說，描述當時的經過。如今他還持續保險業的工作，過著平穩的生活。然而當時的景象，對他而言絕對是畢生難忘。

恐怖攻擊

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