評習拜熱線…北京：國際面臨許多難題 中美應回正確軌道

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聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自大陸外交部網站

時隔7個月，中美元首今日再度通話。大陸外交部發言人趙立堅今表示，當前國際社會面臨許多共同難題，中美應該展現大格局，肩負大擔當，堅持向前看、往前走，拿出戰略膽識和政治魄力，推動中美關係儘快回到穩定發展的正確軌道，更好地造福兩國人民和世界各國人民。

據陸媒澎湃新聞報導，趙立堅對中共總書記習近平與美國總統拜登通話作上述表示。

他強調，中美分別是最大的發展中國家和最大的發達國家。中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須回答好的世紀之問。中美合作，兩國和世界都會受益，中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。

他最後稱，在此次通話中，雙方一致認為中美元首就中美關係和重大國際問題深入溝通，對引領中美關係正確發展非常重要，同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫，將責成雙方工作層加緊工作，廣泛對話，為中美關係向前發展創造條件。

習近平與拜登上一次通電話是今年2月11日農曆除夕上午。大陸官方媒體當時報導，雙方元首就中國牛年春節相互拜年，並就雙邊關係和重大國際及地區問題深入交換意見。

趙立堅 習近平 拜登 美中關係

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