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載運非法移民小艇前仆後繼 英國將執行驅趕

中央社 / 倫敦9日綜合外電報導

英國媒體今天報導，內政大臣巴特爾（Priti Patel）批准一項新做法，倫敦當局將可驅趕載運非法移民橫跨英吉利海峽（English Channel）前來英國海岸的船隻。

在人蛇集團趁夏末天氣條件有利的情況下，8月底一度創下單日828人從法國跨海抵英國紀錄。

巴特爾素來以對移民強硬，以及強調法治聞名，而載運移民的船隻愈來越多，令她更為尷尬。

多家英國媒體報導，巴特爾現在有了法律建議，並批准採取「推回」方式，在船隻抵達英國南部海岸前要求船隻回頭。

英國採取此舉的時間點，就在巴特爾和法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）舉行會談之後，達馬南稍早曾致函英國警告，這項新做法「恐對雙方合作帶來不利影響」。

達馬南在日期為9月6日的信函中說道：「基於恪遵規範海上救援的國際海事法（international maritimelaw），保護海上人命應該優先於國籍、地位和移民政策考量。」

「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，新措施已經試行多個月。

英國邊境檢查署（Border Force）官員告訴內閣官員，這項措施已試行多月，僅用在特定情況下，但不是「萬能良方」。

根據要求不具名的政府官員表示，英國邊境官員將接受強迫船隻離開英國海域的訓練，但只會在能安全執行的情況下採用此新策略。

官員表示，英國代理檢察總長艾里斯（MichaelEllis）將擬妥相關法律依據。

路透社報導，越來越多移民冒著生命危險，從法國搭乘小艇跨海前往英國，倫敦批准驅趕載運非法移民船隻的做法，將加深英法間的外交嫌隙。

英國 移民 法國

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