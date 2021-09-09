杜特蒂接受副總統提名 政治續命躲調查

菲律賓總統杜特蒂8日宣布接受政黨的提名，將以副總統的身份參與2022年的大選。根據菲律賓憲法規定，杜特蒂在任期已滿後不能繼續連任，他因此想透過副總統的身份續留政壇。外界認為，他可能想透過選擇弱勢總統搭檔來續命，並繼續享有司法豁免。

換屆延續掌權

根據《南華早報》報導，根據菲律賓憲法規定，杜特蒂屆滿後不得繼續連任，他因此決定另覓途徑，為自己的政治生涯續命。而他也於8日宣布，將接受黨內提名，成為副總統候選人，參加2022年的大選。

杜特蒂曾呼籲他的戰友與親信參議員克里斯多福站出來接棒，但克里斯多福也於8日婉拒了黨內推薦，表示他只想專注在代表人民。而目前在民調中遙遙領先的是杜特蒂女兒，達沃市市長且與父親分屬不同政黨的莎拉，則仍在研判是否要參選。

閃躲司法調查

《英國廣播公司》指出， 由於菲律賓副總統傳統上多執行儀式性功能，再加上杜特蒂任內非常強勢，外界普遍認為杜特蒂只是想透過副總統職位來延長政治生命，並挑選一個會聽他指令的人來擔任總統。針對外界猜測，杜特蒂則表示，他是出於愛國之心，才會選擇繼續參選，用不同的職位來繼續為國家服務。

而因為國際刑事法庭今年6月才針對杜特蒂任內所發動的反毒戰爭展開調查，要釐清是否有犯下「危害人類罪」，外界認為杜特蒂的參選是為了繼續讓自己享有司法豁免。杜特蒂當時採取暴力手段來解決毒品問題，他被指控鼓勵警方不經審判就射殺嫌疑犯，再加上就任半年內就有約7000人死於警方或私人武裝份子手上，因此在國內外都被司法單位盯上。

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