墨國墮胎合法化 與拉美保守派角力

墨西哥最高法院近日釋憲，宣布墮胎定罪是違憲後，等於大開墨西哥的墮胎合法化之門。目前開放墮胎的是阿韋拉州等4州，等於讓墨國跟上阿根廷、烏拉圭等國家的開放步伐；但婦女權利已與傳統天主教觀念產生對抗，可能激怒保守派人士，不過也為鄰近的美國德州等區域開另一扇窗。

力抗保守派觀點

近期墨國婦女與非天主教簇擁者積極響應，爭奪婦女合法墮胎的權利，根據《英國廣播公司》報導，在墨西哥最高法院釋憲後，阿韋拉州的墮胎罪名除罪化，並溯及既往，將全面釋放墮胎入獄的婦女，被視為墨國墮胎合法化的里程碑。按照該國法律，這次釋憲結果可以同用於其他州，但預期還需要點時間，該國目前合法墮胎的只有阿韋拉州為首的4州。

這次判決的關鍵在於墨西哥屬於傳統天主教盛行的拉美國家，過往墮胎問題都會與「生命權」扯上關係，天主教等保守派的觀點就是光譜的另一邊。此前阿根廷就有先例，去年在爭奪墮胎除罪化時，連教宗方濟各都出面喊話，指出不能扼殺生命，但最終結果說明，天主教影響力在拉丁美洲已有動搖，或說已經漸漸邁向世俗化，女權主義者與贊同婦女有選擇權利的人們都挺身而出。

墨國成德州新選擇

事實上，在墨西哥之前，已有不少拉美國家除罪化成功，包含古巴、烏拉圭、蓋亞那、阿根廷，烏拉圭與阿根廷都是極為傳統的天主教國家，代表保守派思維與天主教觀點已受到挑戰，但也有分析人士擔心，墨國這次釋憲可能激怒其他拉美地區的保守派。

墨西哥部分州開綠燈也可能成為鄰近地區的「新選擇」，另據《NBC新聞網》報導，恰巧上週美國德州才頒布法律，禁止婦女在懷孕6週後拿掉小孩，即便是受強姦的也不例外，被稱為是嚴峻的「德州心跳法」，先不論心跳法大玩文字遊戲、規避釋憲違憲，在兩派中仍有爭議，但現在墨國成為德洲有墮胎需求婦女的新選擇。

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