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每年把4千公噸CO2變石頭 冰島煉石工廠開工抗暖化

中央社 / 雷克雅維克8日綜合外電報導

冰島一座煉石術工廠今天開始運轉，要吸取空氣中的二氧化碳，將之化成岩石。

這座工廠由瑞士Climeworks和冰島Carbfix新創公司打造，取自冰島語「能源」（orka），名為Orca，內含4區，每區都有2個外觀類似海運貨櫃的金屬盒子，全速運轉時，每年可從空氣中吸取4000公噸的二氧化碳。

根據美國環境保護署（EPA），4000公噸二氧化碳相當於約870輛車的排放量。

工廠先利用風扇把空氣吸入內部有過濾材料的收集箱，過濾材料吸滿二氧化碳後，收集箱就會關閉，並提高溫度讓二氧化碳釋出，此時即可蒐集高濃度的二氧化碳氣體。

接著再把這些二氧化碳與水混合，在1000公尺深處注入附近的玄武岩，就可讓混有水的二氧化碳石化。

提倡者認為此項技術可作為對抗氣候變遷的重要工具，批評者卻說此技術昂貴到讓人卻步，可能得數十年後才能大規模運作。

冰島 氣候變遷 高溫

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