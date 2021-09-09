因疫情未出賽東奧！國際奧委會「暫停北韓參賽資格」

北韓今年4月以新冠疫情嚴峻為由拒絕派隊參加東京奧運會，而近日也被國際奧委會也宣布，北韓奧委會的資格會被暫停至2022年底、甚至可能延長，這也代表北韓將不能參加明年2月的北京冬季奧運。

「衛報」報導，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）表示「他們違反了奧林匹克憲章，也沒有履行奧林匹克憲章規定的參加義務」，並指出北韓奧委會資格將暫停至2022年，且可能延長期限。北韓奧委會也將被沒收上屆奧運會應得的資金。

這項變動標誌著自2018年南韓冬季奧運會以來，北韓參與奧運會的情況急劇下降，不過巴赫表示，有取得奧運資格參加北京賽事的北韓運動員未來仍有可能以單獨資格獲准參賽。

當被問及包括北韓和阿富汗等女性可能會失去參加體育運動權利的國家時，巴赫表示參加奧運會可以向世界展示「每個人都能和平地生活在一起，沒有任何歧視」。