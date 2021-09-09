「世紀審判」：2015年巴黎恐襲案開庭

（德國之聲中文網） 2015年11月發生在巴黎多個地點的自殺式襲擊和槍擊事件一共造成了來自26個國家的130人死亡，350人受傷。在襲擊發生後不久，極端組織"伊斯蘭國"宣布對此負責。

時隔近6年，對襲擊事件主要嫌疑人的審理工作在巴黎啟動。此案規模巨大，一共有20名被告，其中14人將出庭受審，另有6人缺席審判，其中5人已經死亡。

出庭受審的都有誰？

薩拉赫·阿卜杜勒-薩拉姆被視為是襲擊事件中唯一沒有被擊斃的襲擊者。在周三的法庭上，身穿黑色體恤衫、佩戴黑色口罩的他在被法官問及職業時，回答稱自己是一名"伊斯蘭國戰士"。

他還強調："這世界上並沒有上帝，只有真主安拉和他的信使穆罕默德。"

31歲的薩拉赫·阿卜杜勒-薩拉姆是摩洛哥後裔，在比利時出生，持有法國國籍。當時他丟棄了身上的自殺式襲擊炸彈腰帶逃離襲擊現場，後來調查人員發現炸彈已經失靈。四個月之後，他在布魯塞爾被抓獲。

如果罪名成立，12名被告可能面臨終身監禁的判決。

"世紀審判"

這場圍繞巴黎連環恐襲案件的審理工作將持續到2022年5月份，將進行145天的庭審，共有330名律師參與，還有300名受害者出庭作證，包括法國前總統奧朗德。

審理初期主要是處理一些程序問題。 但從9月28日開始，預計約有300名幸存者和受害者親屬將出庭作證。案件相關的卷宗檔案共有542卷，總計100萬頁。

（法新社、美聯社等）

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