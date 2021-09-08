資本支出強勁 日Q2經濟成長率上修至1.9%
在強勁資本支出帶動下，日本內閣府將上季經濟成長率上修至1.9%，但政府圍堵新冠肺炎疫情失敗，被迫在主要城市延長緊急狀態措施，導致本季經濟展望蒙上陰影。
彭博資訊報導，日本內閣府8日表示，第2季國內生產毛額（GDP）年化後較前季成長1.9%，高於初估的1.3%，也優於經濟學家原估的1.6%。
展望本季，日本在東奧期間確診病例激增，可能會對企業與消費者的支出帶來較大衝擊。彭博經濟學家增島雄樹表示表示，政府圍堵疫情失敗，被迫在主要城市延長緊急狀態措施，導致本季經濟展望蒙塵。
農林中金綜合研究所首席經濟學家南武志指出，日本的經濟復甦落後於其他先進經濟體，至少要等到明年初經濟才可能全面復甦。
日本首相菅義偉決定不參選下屆自民黨黨魁選舉後，目前外界仍難以判斷誰會出線。不過，經濟學家預料，考量日本將在秋季舉行國會大選，新首相可能會提出刺激措施，以帶動經濟復甦。
第一生命經濟研究所首席經濟學家新家義貴則表示，日本經濟依然脆弱，在政治人物在選前可能會繼續尋求推動大規模支出方案。
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