快訊

張鈞甯因「我國」被出征 蔡英文：對兩岸無正面意義

幼兒園爆群聚 教育部要求雙北暫停全園性及跨班級活動

資本支出強勁 日Q2經濟成長率上修至1.9%

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

在強勁資本支出帶動下，日本內閣府將上季經濟成長率上修至1.9%，但政府圍堵新冠肺炎疫情失敗，被迫在主要城市延長緊急狀態措施，導致本季經濟展望蒙上陰影。

彭博資訊報導，日本內閣府8日表示，第2季國內生產毛額（GDP）年化後較前季成長1.9%，高於初估的1.3%，也優於經濟學家原估的1.6%。

展望本季，日本在東奧期間確診病例激增，可能會對企業與消費者的支出帶來較大衝擊。彭博經濟學家增島雄樹表示表示，政府圍堵疫情失敗，被迫在主要城市延長緊急狀態措施，導致本季經濟展望蒙塵。

農林中金綜合研究所首席經濟學家南武志指出，日本的經濟復甦落後於其他先進經濟體，至少要等到明年初經濟才可能全面復甦。

日本首相菅義偉決定不參選下屆自民黨黨魁選舉後，目前外界仍難以判斷誰會出線。不過，經濟學家預料，考量日本將在秋季舉行國會大選，新首相可能會提出刺激措施，以帶動經濟復甦。

第一生命經濟研究所首席經濟學家新家義貴則表示，日本經濟依然脆弱，在政治人物在選前可能會繼續尋求推動大規模支出方案。

日本經濟 疫情 內閣

延伸閱讀

高市早苗屢創第一 能否寫下日本首位女首相新頁受關注

日本最大大學蓋醫院疑內鬼涉弊 檢方搜索校本部

日捐台疫苗 綠委：展現日政治決心

他狂推日本麥當勞「這款漢堡」 網暴動：希望台灣也賣

相關新聞

神學士臨時政府有「這號人物」 國際承認和援助恐怕都泡湯

阿富汗神學士（或譯塔利班）政權7日公布臨時政府內閣名單，最「吸睛」的閣員當屬代理內政部長、神學士好戰分支「哈卡尼網路」領袖哈卡尼(Si...

高市早苗屢創第一 能否寫下日本首位女首相新頁受關注

獲日本前首相安倍晉三力挺的前總務大臣高市早苗，今天正式宣布參選自民黨總裁。她在從政路上屢創第一，讓外界關注她能不能順利當...

英國是否挺台抗中威嚇 強生：支持美國領導全球

美國近日自阿富汗撤軍，北京藉機加大威嚇台灣力道，宣稱爆發戰爭時，美國絕對不會馳援。英國首相強生近日在國會就相關議題答詢表...

三分之二世界是我們遊樂場 英海軍巡邏艦啟程赴印太

英國皇家海軍「塔馬河號」（HMS Tamar）與「史佩河號」（HMS Spey）7日啟程展開為期5年的部署，英國國防部指...

菲律賓73歲參議員賴克遜出馬 2022競逐總統大位

菲律賓參議員賴克遜今天宣布參加2022年總統大選，成為首位確定於明年5月角逐菲國總統大位的參選人，有志取代將下台的總統杜...

澳洲最高法院判決 媒體在臉書的言論應負法律責任

澳洲司法體系最高階的「澳洲高等法院」8日判決，媒體對於網友在其管理的臉書粉絲專頁的言論，也須負擔法律責任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。