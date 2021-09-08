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三分之二世界是我們遊樂場 英海軍巡邏艦啟程赴印太

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
英國皇家海軍「塔馬河號」（圖，資料畫面）與「史佩河號」7日啟程展開為期5年的部署，並充當英國從非洲西岸到美國西岸的「耳目」。路透/PA
英國皇家海軍「塔馬河號」（圖，資料畫面）與「史佩河號」7日啟程展開為期5年的部署，並充當英國從非洲西岸到美國西岸的「耳目」。路透/PA

英國皇家海軍「塔馬河號」（HMS Tamar）與「史佩河號」（HMS Spey）7日啟程展開為期5年的部署，英國國防部指出，這2艘河級巡邏艦將充當英國從非洲東岸到美國西岸的「耳目」。

根據聲明和CNN的報導，當2艘巡邏艦在太平洋與印度洋的海域巡邏時，將冒險航行最北至白令海，最南至紐西蘭與澳洲的塔斯馬尼亞。儘管該地區的中心就是中國大陸，且中方跟英國頭號盟友美國之間的緊張局勢一直在升溫，但英方發布兩艦揮別朴茨茅斯（Portsmouth）母港與開始印太部署的聲明內文隻字未提中國大陸。

英國國防部聲明，「塔馬河號」與「史佩河號」二艦「將充當海軍與國家在該地區的耳目，與英國盟友一起工作，進行安全巡邏以處理運毒、走私、恐怖主義和其他非法活動，跟其他海軍和武裝部隊參與演習，並為全球英國揚旗」。

據報導，「塔馬河號」與「史佩河號」預期直到2026年前都不會返回朴茨茅斯，2艦各46名官兵將以每幾周的頻率進行替換。「史佩河號」指揮官伊凡斯少校（Lt. Cmdr. Ben Evans）表示，「世界有三分之二是我們的遊樂場，我們將要去皇家海軍已經很久沒造訪過的地方，這真的很令人興奮」。

英國 海軍

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