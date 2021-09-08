不敵日本首相「奧運詛咒」？菅義偉之後誰主政

日本政治世界迷信色彩濃重。例如，「奧運詛咒」：1964年東京奧運會、1972年札幌奧運會和1998年長野奧運會期間的每一位在任首相無一不在當年下野；或者，「民意調查詛咒」：支持率持續低於30%的政府首腦在位時間不會久長。眼下，這兩個詛咒雙雙罩上菅義偉，——奧運會剛結束，他的民意支持率就落至30%以下。上周五（9月3日），72歲的菅義偉決定不再申請連任執政黨自民黨總裁。這意味著他也將在9月底失去總理職位，因為，這兩個職位傳統上捆綁一起。

至晚從自民黨在8月份的橫濱市長選舉中出人意料失敗以來，菅義偉繼續擔任黨首並續任總理的機會充其量只有百分之五十。他不受歡迎的原因是，除了接種率較高外，他對迄今最嚴重的冠狀病毒大流行瘟疫遏制措施不力。然而，菅義偉不再競選總裁一職仍讓自民黨陷入亂局。正因此，迄今仍看不到誰會成為熱門繼任者人選。

極可能出現又一動蕩期

日本有可能淪回到2006年之後的不穩定時期：6年內6位首相。在這裡，亦有一政治迷信：在像中曾根康弘和小泉純一郎那樣的長年強勢在位者之後，動蕩時期接踵而至，首相頻繁更迭、政界無大作為。而隨著從2013年到2020年執政的安倍晉三退下後，歷史好像正在重演。僅過了一年，安倍繼任者菅義偉便認栽，似乎是要證實這一政治迷信。然而，他的突然後撤改變了自民黨內部的權力布局。依據選舉法，本年度國會大選須在11月底前舉行，從而對該黨形成立即行動的額外壓力。

自1955年以來，自民黨幾乎連續執政，前後推出23位首相。根據慣例，獲黨內多數派系（現為７個）通融認可者便被選為黨首。各派系常作為一個集團投票，從而賦予通常是資深的黨團領袖很大權力。一年前，正是前首相安倍 (66歲)、財務大臣麻生太郎 (80歲)、稅務委員會主席甘利明 (72歲) 和自民黨總干事二階俊博 (82歲) 私下合議洗牌，讓菅義偉成為總裁和政府首相。安倍、麻生和甘利明小集團在黨內有「3 As」之稱。可是，菅義偉上周試圖重組黨內領導層和內閣以自救時，兩個最大派系背後的牽線人安倍和麻生卻未伸出援手。德國杜伊斯堡大學政治學家克萊恩（Axel Klein）就此表示：「這似乎不是自民黨內元老第一次拔掉首相的電插頭。」

跨代權爭

不過，這些牽線人的影響力逐漸式微。拜 2012 年底以來連續連續高票勝選之賜，年輕一代自民黨政治家已進入國會。本屆國會該黨議員中幾乎一半人的年齡不到60。這一代議員更青睞有「新鮮面孔」且受選民歡迎的候選人。他們認為，若不然，自民黨有可能在即將到來的議會選舉中失去大量選票，會尤其使年輕議員們失去議席。眼下，改革擔當相河野太郎（Taro Kono）最受推崇，原因是，他在民調中口碑最佳。現年58歲的他有粉絲230 萬。他常親自在推特上回應粉絲。杜伊斯堡政治學教授、日本政黨問題專家克萊因表示，「如果安倍集團的主導地位被打破，則有可能啟動自民黨和政府領導人的年輕化。」

自民黨老一代人更看中前外相岸田文雄（Fumio Kishida），他是以派系領袖身份正式競選黨總裁的第一人。現有黨內精英則拒絕挑戰者河野成為黨首。河野雖屬麻生派，但麻生認為，河野缺乏擔任黨和政府要職的理性。例如，作為防衛大臣，河野在未事先通知時任首相安倍的情況下，宣布放棄陸基導彈防御系統。

然而，河野挑戰岸田的機會眼見有所增加。據日媒報導，若不能就對某候選人的支持達成一致，則7派系中至多有５個可允許其成員按自己的喜好投票。此外，安倍的老對手石破茂（Shigeru Ishiba）那樣競選黨總裁，而是支持河野。與此同時，安倍出人意料背離岸田，轉而支持極端保守的前總務大臣高市早苗（Sanae Takaichi）。不過，政治學家克萊因認為，高市早苗對自民黨內多數人無甚吸引力。

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