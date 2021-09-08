聯合國質疑核違規 伊朗態度強硬不屈

伊朗換總統，核協議重簽恐不保？聯合國原能總署（IAEA）7日公布調查報告指出，伊朗持續生產高濃度濃縮鈾，且不願與IAEA配合減產。但伊朗駐IAEA代表卻強硬說，沒有人能阻止伊朗發展核能，而且他們的增產是給民間使用。外界擔心，伊朗與美國想要重談核協議的行動失敗。

伊朗私藏濃縮鈾

根據《半島電視台》報導，IAEA在7日公布伊朗的核能使用調查報告表示，伊朗並沒有遵守重談核協議的規定，仍持續生產高濃度的濃縮鈾，且不願配合IAEA的全面調查，對此他們非常擔心，認為伊朗有私藏大量濃縮鈾，必須要好好解釋。

但伊朗駐IAEA代表加拉巴巴迪不滿回批，沒有人能夠阻止伊朗發展核能，而且他們有符合過去與IAEA簽定的不增產協議，且美國遲遲未取消川普時期退出核協議時施加的經濟制裁。伊朗目前已有10公斤的60%濃縮鈾，由於對制裁不取消、暗殺伊朗核科學家不滿，伊朗持續增產濃縮鈾刺激西方國家。

經濟制裁陷僵局

加拉巴巴迪也辯稱，由於先前的協議過期，加上目前並未有新的不增產協議，伊朗目前的行為是合法、不容干涉的。由於伊朗與東西方大國於2015年簽定《全面核協議》，伊朗希望透過限制核武發展，換取美國取消經濟制裁，不過美國前總統川普2018年退出核協議，並已對伊朗重啟經濟制裁。

在拜登當選後，號召各國從4月開始，在維也納進行重啟核協議的會談，不過伊朗也面臨政府改組，原本溫和派的魯哈尼任期屆滿，由強硬派的賴西上任，外界擔心重回核協議難度增加；目前在維也納的協商也持續陷入僵局，西方不滿伊朗未遵守規定，伊朗堅持美國必須要將經濟制裁先取消。

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