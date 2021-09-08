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巴黎恐攻將開庭 記者曝當年「意外採訪」逃亡中主謀

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
在2015年法國恐攻案主謀之一的阿卜杜薩拉姆（圖中）接受審判的前一天，比利時公共廣播公司「RTBF」發布一段當年在他作案後逃離法國意外受訪的影片。美聯社
在2015年法國恐攻案主謀之一的阿卜杜薩拉姆（圖中）接受審判的前一天，比利時公共廣播公司「RTBF」發布一段當年在他作案後逃離法國意外受訪的影片。美聯社

在2015年法國恐攻案主謀之一的阿卜杜薩拉姆（Salah Abdeslam）接受審判的前一天，比利時公共廣播公司「RTBF」發布一段當年在他作案後逃離法國意外受訪的影片。

「衛報」報導，阿卜杜薩拉姆和其他19人被指控策劃、協助和實施當年11月13日針對法蘭西體育場、酒吧、餐廳和巴塔克蘭音樂廳的自殺式炸彈襲擊，造成130人死亡、490人受傷。

報導指出，在襲擊發生數小時後，法國和比利時之間設立了眾多檢查站，讓警方查看身份證和搜查汽車。當時記者勒格蘭（Charlotte Legrand）就在現場採訪民眾，竟剛好遇上正在逃亡的恐攻主謀一車。

勒格蘭回憶道「我不記得這輛車的品牌或顏色，裡面有3個看起來很疲憊的年輕人，他們的臉看起來很疲憊，後座那人還穿著羽絨服來裹住自己」、「這些人不是特別友好，但他們在檢查身份證時回答我的提問，但他們一拿回證件就縮短談話，並關上車窗」。

當時阿卜杜薩拉姆的名字還沒有作為襲擊的可能嫌疑人傳給警方，因此這些人被允許繼續往前行。勒格蘭一直到阿卜杜薩拉姆與同謀阿姆里（Mohamed Amri）和阿圖（Hamza Attou）的逃亡細節開始浮出水面後，才意識到自己早已與犯人直面過。

勒格蘭表示自己正試圖對這件事保持「理性客觀」，並坦承這確實讓他感到不適，並稱「我擔心在那次採訪中，我會被指責缺乏相關意識。奇怪的是我竟然有點內疚，接著我回憶整個過程。在當時我根本沒有獲得能辨別阿卜杜薩拉姆的資訊，就連警察也沒有」。

法國 比利時 恐攻

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