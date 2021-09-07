不停火！緬甸「影子政府」宣布發動「人民防衛戰爭」

緬甸的「影子政府」（Shadow Government）7日宣布發動所謂的「人民防衛戰爭」（People's Defensive War），呼籲全國各地民眾起義反抗軍政府。

CNN報導，緬甸民族團結政府（National Unity Government）代理主席杜瓦（Duwa Lashi La）在官方臉書專頁上傳講話影片，號召民兵與民族武裝組織攻擊軍方武力，「基於保護人民生命與財產的責任，民族團結政府…發動一場反抗軍政府的人民防衛戰爭」。

杜瓦在影片呼籲公務員離開政府崗位，「因為這是一場公眾革命，整個緬甸之內的全體公民們，在國家的每一個角落起義反抗敏昂萊率領的軍事恐怖分子統治」。

報導指出，民族團結政府由被驅逐的國會議員、反政變人士與少數民族團體代表所組成，透過秘密方式或經由以海外為基地的成員運作，正尋求獲得承認為緬甸的合法政府。港媒指出，東南亞國家協會（ASEAN）日前稱軍政府已同意他們的要求，停火至年底以確保人道援助不受阻礙，杜瓦的發言意味著民族團結政府將不會參與停火。