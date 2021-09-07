幫自己一把？巴西總統波索納洛立法「限制社媒官方管理權限」

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）近日簽署了一項法令，旨在限制社群媒體公司刪除帳號和內容的權力。

「BBC」報導，波索納洛表示「需要改變法規以打擊任意刪除個人資料」，並強調「新立法將有助於保護言論自由」。迄今為止發布的法令細節只有指出在刪除帳號或內容之前必須提供「正當理由和動機」，然而目前尚不清楚是否會執行。

總統辦公室也表示「新法令旨在明確社群媒體公司對其平台上的內容進行監管的權力」。

在新冠疫情肆虐期間，包括推特（Twitter）和臉書（Facebook）刪除了波索納洛及其支持者分享的許多被認為具有誤導性的貼文，其中包括宣傳使用抗瘧疾和寄生蟲等藥物能治療新冠病毒的影片，這兩種藥物均未被證明對病毒有效。

此外，YouTube官方七月從波索納洛的頻道中刪除大約15支影片，這些影片皆是以散播有關新冠毅情的錯誤訊息為目的。

這項法令頒布之際、近期巴西也預計在各地舉行「大型親波索納洛示威活動」，總統的支持者將抗議國會和最高法院，後者上個月將波索納洛的名字加到因涉嫌製造錯誤訊息而接受調查的名單中。批評人士表示，與該國的獨立日慶祝活動同時進行的遊行對民主構成威脅。