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德國駐華大使賀岩 上任兩周驟逝

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）德國外交部6日凌晨表示，德國駐華大使賀岩（Jan Hecker）去世，並表示「我們深感悲痛和震驚。在這一時刻，我們心系他的家人以及他的親友和同事」。

德國駐華大使館的官方網站6日更新賀岩的黑白照片，並發布逝世消息，但大使館發言人拒絕向路透社作進一步評論。

8月24日才履新的德國駐中國大使賀岩6日逝世，終年54歲，德國外交部證實這項消息，並表示深感悲痛和震驚。路透社報導稱，一名上周五到賀岩位於北京的家參加活動的賓客透露，賀岩在家中主持一個關於德國藝術家約瑟夫·博伊斯的活動時，顯得「高興且一切正常」。

中國媒體《財新》報導，賀岩9月3日在德國駐華使館官邸主持了一場文化活動的開幕式。這場活動有關德國策展人約瑟夫·博伊斯藝術活動文獻展的開幕式。來自中國中央美院的師生也參加了這場活動。報導稱，賀岩當時還饒富興趣地聽取了這批中國年輕人對這名德國著名藝術家的看法。

今年54歲的賀岩8月24日正式上任擔任德國駐華大使，根據中國外交部消息，中國外交部禮賓司司長洪磊當天接受了德國新任駐華大使賀岩遞交的國書副本。

德國駐華大使館在微博曾對第14任德國駐華大使賀岩博士做了介紹，內容提及「在赴任之前，他於2017年歷任對外政策丶安全和發展政策司司長以及聯邦總理安格拉·梅克爾博士的對外政策顧問」。

賀岩大使還是一名資格律師，主攻公法和歐洲法方向。在進入總理府前，他曾在聯邦行政法院和內政部工作。

事實上，賀岩8月1日就抵達北京。據《南德意志報》報導，按原計劃賀岩8月底再回到德國，為梅克爾工作到10月份總理任期結束。因為疫情以及阿富汗發生的事變，梅克爾總理決定讓賀岩留在北京，理由是「由於目前的最新外交局勢，德國駐北京大使館的領導層必須確保高度有效」。

報導稱，這一決定的背景可能同塔利班接管阿富汗政權有關，而塔利班也保持著同中國的密切聯絡。這樣，賀岩在總理府的工作只能再分給其他兩名同事。

（德新社丶路透社丶法新社丶財新網）

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