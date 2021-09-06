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佛州槍擊慘案！前陸戰隊員殺嬰兒在內4人後與警方交火

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
一名曾在阿富汗服役的前海軍陸戰隊員5日清晨在佛羅里達州的2所房屋中射殺包括一名嬰兒在內的4人，隨後更在被拘留之前與當地警方「大規模交火」。美聯社
一名曾在阿富汗服役的前海軍陸戰隊員5日清晨在佛羅里達州的2所房屋中射殺包括一名嬰兒在內的4人，隨後更在被拘留之前與當地警方「大規模交火」。美聯社

一名曾在阿富汗服役的前陸戰隊員5日清晨在佛羅里達州的2所房屋中射殺包括一名嬰兒在內的4人，隨後更在被拘留之前與當地警方「大規模交火」。

「紐約時報」報導，調查人員確認槍手為現年33歲的萊利（Bryan J. Riley），整起事件始於凌晨4點半左右，受害者包括一名40歲男子、一名33歲婦女和她所抱著的3個月大男嬰，第4名受害者則是男嬰62歲的祖母。此外，萊利還開槍打傷一名11歲女孩。

據悉，萊利在與當地警方一共爆發2次槍戰，並打出數百發子彈，隨後至少被打中一槍、這才向警方投降。調查人員無法立即釐清是什麼引發這起事件。警長在記者會上表示「萊利正在經歷創傷後症候群」，同時受害者與萊利之間沒有已知關聯。

警長透露，第一次接到現場報案是在晚上7點半左右。一名婦女4日通報說一名可疑男子坐在附近停放的車輛中，她說萊利告訴她「上帝派我來這裡和你的一個女兒說話」。大約6分鐘後，當一名警員到達時，萊利卻已經不見了。

大約9小時後，一名在兩英里外接聽電話的警長聽到2聲槍聲，趕到現場時發現一輛卡車著火，還發現了一條從道路到住宅的「螢光棒路徑」，接著便看到穿著防彈衣的萊利撤退到屋內，接著便傳出更多槍聲，警官更聽到一名婦女的尖叫聲和嬰兒的嗚咽聲。

目前萊利的女友正在與調查人員合作，她告訴他們「萊利在過去一周變得更加古怪」。警長說，除了在阿富汗服役外，萊利還在海軍陸戰隊服役4年，也在伊拉克服役過3年，而且萊利最後「光榮退伍、幾乎沒有犯罪記錄」。萊利的女友還告訴當局「萊利曾在奧蘭多的一家教堂從事保安工作，並開始出現妄想症」，稱「他回家後說上帝跟他說話，現在他還可以直接和上帝對話」。

阿富汗 嬰兒 陸戰隊

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