台灣友邦洪都拉斯反對黨：若勝選將與中國建交

（德國之聲中文網）台灣邦交國洪都拉斯將在11月舉行總統大選，左翼反對黨自由重建黨 (LIBRE) 表示，若贏得選舉，將與中國建立經貿及外交關系。若洪國與台灣斷交，台灣邦交國將減至14個。

洪都拉斯反對黨自由重建黨由前洪都拉斯總統曼努埃爾・塞拉亞 (Manuel Zelaya) 領導，參選總統者為曼努埃爾・塞拉亞的妻子小馬拉・卡斯特羅 （Xiomara Castro），這次第二次她參選。

路透社報導稱，今年61歲的卡斯特羅說：「我將下令審計國家內部和外部的債務，並對其進行重新調整。」但並未提及具體細節。

目前洪都拉斯與台灣有外交關系，但如果獲勝，卡斯特羅說她將 「立即與中國展開外交和商業關系」。

洪國財政部的數據指出，截至2020年底，洪都拉斯的公共債務超過130億美元，這個數字相當於國內生產總值（GDP）的55%，其中84.5億美元是外債，超過30%的國家預算被分配用於償還債務。

報導稱，洪都拉斯是美洲最窮困的國家之一，去年因武漢肺炎和風災，導致GDP 下跌 9%

這場選舉中，卡斯特羅和其他幾位候選人的對手是特古西加爾巴市市長納斯裡·阿斯福拉（Nasry Asfura），這名首都市長已得到將離任的保守派總統胡安·奧蘭多·埃爾南德斯 (Orlando Hernandez)的支持。

目前暫未有可信民調能夠指出，誰的勝算較高。不過，埃爾南德斯一直受到2017年連任時操縱選票的質疑，以及美國法院提出的他與毒販有聯系的指控。針對這些指控，他都予以否認。

盡管如此，路透社稱，埃爾南德斯仍是一個有影響力的人物，他所屬政黨仍是洪都拉斯政治中最強大的力量。

台灣會否失去洪都拉斯？

洪都拉斯與台灣建交今年已屆80年，台灣國外交部常務次長俞大㵢8月中曾接受洪國媒體聯合視訊專訪，強調將續「深化兩國緊密合作關系」，又指中國外交是「華而不實」，部分國家甚至因此陷入債務陷阱。

當時台灣外交部強調，洪都拉斯是我國在中美洲的重要友邦，兩國今年慶祝建交80周年，雙邊合作關系密切友好，各項計畫都順利進行，並獲得宏國朝野各界肯定。

更早前，在今年5月，曾一度傳出洪都拉斯為了取得疫苗可能轉向中國，跟台灣斷交。當時台灣總統府發言人張惇涵表示，洪都拉斯外交部向台灣澄清並無此事，並重申兩國邦交穩固丶友好，目前各項合作關系與計畫推行順暢。

針對洪都拉斯反對黨有關將與中國建交的發言，台灣官方尚未有相關回應。

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