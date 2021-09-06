兩加拿大人遭中國關押滿千日 數百人游行籲北京放人

(德國之聲中文網) 中國官媒《環球時報》上周披露兩名加拿大人案件的新細節後，周日有數百名支持斯帕弗 (Michael Spavor) 與康明凱 (Michael Kovrig) 的人士在加拿大首都渥太華舉行游行，紀念兩人在中國被關押的第1000天。

除了渥太華外，在加拿大與世界其他多個城市，包含布魯塞爾丶紐約丶華盛頓丶首爾和新加坡都舉行了類似的游行活動。在渥太華的活動中，康明凱的妻子納吉布拉 (Vina Nadjibulla) 向法新社表示：「這些都是不公正的拘留。」

她在活動中也強調：「這些游行是為了聲援我們的麥克，是為了紀念他們的力量和韌性，也是為了呼籲加拿大政府采取行動，最終打破僵局，讓他們回家，盡一切可能結束這種不公正的拘留。」

斯帕弗與康明凱於2018年12月被中國政府逮捕，並被指控從事間諜活動，渥太華稱這是對加拿大根據美國逮捕令拘留華為財務長孟晚舟一事所做出的報復。兩名加拿大人今年三月在中國受審，而上個月，中國法庭判斯帕弗11年的監禁，康明凱的案件則還未做出宣判。

另一方面，孟晚舟的引渡聽證會上個月也在加拿大溫哥華的法庭劃下句點，預計下個月會公布裁決日期。這些看似針鋒相對的逮捕行動使渥太華和北京的關系陷入冰點，加拿大總理特魯多稱對中國對兩名加拿大人做出的指控是「莫須有的」。

此外，中國官媒《環球時報》1日發布獨家報導，稱斯帕弗在中國期間，曾在不同時間多次拍攝中國軍事裝備照片和影片，並將部分照片提供給境外人士。另外，斯帕弗也被認定為是康明凱的重要關系人，長期提供康明凱各種資料，讓康明凱根據這些資料寫報告。

「一個艱難的裡程碑」

在渥太華參加集會的人士包含加拿大外交部長加諾 (Marc Garneua) 和一些反對黨的議員，以及美國駐渥太華大使。加諾在一個聲明中表示，中國政府關押兩名加拿大人的行為，已剝奪了他們好多年能與家人相處的時間。他表示：「這樣的關押必須停止，康明凱與斯帕弗必須回家。」

康明凱的妻子納吉布拉忍住淚水告訴群眾：「這是一個艱難的裡程碑。他們已經被關押1000天了， 心碎丶痛苦丶不公正的感受是真實的。這種沉重感，我感覺到了，我們都感覺到了。」

她說，康明凱在獄中寫的信中描述了他的苦難，並補充說：「他在沒有窗戶的小牢房裡每天做的一件事就是踱步走7000步。他繞著圈走7000步，並經常拿著一本書閱讀，背誦歌曲，祈禱，那是約五公裡的勇氣和沉思。而今天，他將不會獨自行走。我們所有人將陪伴著他。他知道這件事正在發生，他知道我們和他在一起。這給了他力量。」

斯帕弗的兄弟保羅告訴記者，斯帕弗花了很多時間閱讀丶冥想丶做瑜伽。他表示：「一千天是很長的時間。今天只是另一天，但這是另一個沒有我們的邁克爾回到我們身邊的日子。」

中加關系成大選焦點

兩名加拿大人遭中國政府判刑關押的案件，除了讓中加關系陷入僵局外，也讓兩國關系成為了即將登場的加拿大選舉的焦點。加拿大總理特魯多目前民調正落後於他的主要對手丶保守黨領袖奧圖爾 (Erin O'Toole)，奧圖爾持續要求對中國采取更強硬的態度。

她上周六在溫哥華向媒體表示：「我們必須與中國的共產黨領導層打交道，因為它們的作為與特魯多先生的期望不同。他總是與加拿大的利益和價值觀格格不入。所以我已經說過，加拿大將再次成為人權方面的領導者。」

當被問及外界批評他的政府沒有采取足夠措施讓兩名加拿大人獲釋時，特魯多5日表示，他的政府在過去的1000天裡透過所有能掌握的方式向中國政府施壓，要求他們釋放兩名加拿大人。他告訴記者：「我們不會停止，直到兩位邁克爾返家與家人團聚。」

(路透社丶法新社)

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