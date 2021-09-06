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第一三共新冠疫苗拚2022問世 供日本接種第三劑

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
第一三共表示，自家研發的mRNA新冠疫苗即將進入最後的臨床試驗階段，主要當作加強劑使用。歐新社
第一三共表示，自家研發的mRNA新冠疫苗即將進入最後的臨床試驗階段，主要當作加強劑使用。歐新社

日本藥廠第一三共（Daiichi Sankyo）表示，本土研發的mRNA新冠疫苗即將進入最後的臨床試驗階段，主要當作加強針劑使用，明年起供應給已接種疫苗的日本民眾。

輝瑞、莫德納及阿斯特捷利康等製藥公司正持續供應疫苗，但許多同業的疫苗仍在研發階段。包括第一三共在內的藥廠，正鎖定疫苗供應仍不充裕的本地市場或期望未來的需求增加，包括加強針劑的需求。

第一三共疫苗研發計畫負責人上野靜子Shizuko Ueno說：「最有可能的情況是，許多日本民眾到明年之前應已接種某一款獲得核可的疫苗。我們期盼自家疫苗當作加強針劑使用，也考慮推動這方面的臨床試驗。」

日本已有近半數民眾接種新冠疫苗，政府已與輝瑞、莫德納及阿斯特捷利康訂購數量足夠的疫苗，以供全體人民使用。日本也已額外採購疫苗，明年可能開放民眾接種第三劑疫苗。

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