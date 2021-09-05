幾內亞驚傳政變未遂！首都槍聲四起 總統府重兵把守
英國BBC報導，幾內亞首都康納克立（Conakry）總統府附近5日驚傳政變，但引述國防部長說法稱，政變沒有成功。一名政府高層官員表示，現年83歲總統顧德（Alpha Conde）安然無恙，但未提供更多細節。有目擊者告訴路透社，他看見一個平民身受槍傷。BBC指出，未經證實的報導稱，有三名官兵被殺。
社交媒體流出影片顯示，幾內亞總統府附近5日上午傳出巨大槍響，街頭還出現裝甲車與載滿士兵的卡車。幾內亞官兵在市中心街頭巡邏，總統府周圍重兵把守，且連接卡盧姆區（Kaloum）和本土唯一一座橋樑已被封鎖。總統府所在地卡盧姆區的居民也嚇壞了，遵從政府指示待在家中。
顧德去年10月大選連任第三任總統任期，但有爭議。選舉期間國內爆發多場暴力示威，數十人被殺。
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