幾內亞驚傳政變未遂！首都槍聲四起 總統府重兵把守

英國BBC報導，幾內亞首都康納克立（Conakry）總統府附近5日驚傳政變，但引述國防部長說法稱，政變沒有成功。一名政府高層官員表示，現年83歲總統顧德（Alpha Conde）安然無恙，但未提供更多細節。有目擊者告訴路透社，他看見一個平民身受槍傷。BBC指出，未經證實的報導稱，有三名官兵被殺。

社交媒體流出影片顯示，幾內亞總統府附近5日上午傳出巨大槍響，街頭還出現裝甲車與載滿士兵的卡車。幾內亞官兵在市中心街頭巡邏，總統府周圍重兵把守，且連接卡盧姆區（Kaloum）和本土唯一一座橋樑已被封鎖。總統府所在地卡盧姆區的居民也嚇壞了，遵從政府指示待在家中。