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幾內亞驚傳政變未遂！首都槍聲四起 總統府重兵把守

英國防參謀長駁情報失誤：所有人都誤判神學士接管速度

幾內亞驚傳政變未遂！首都槍聲四起 總統府重兵把守

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
幾內亞總統顧德。美聯社
幾內亞總統顧德。美聯社

英國BBC報導，幾內亞首都康納克立（Conakry）總統府附近5日驚傳政變，但引述國防部長說法稱，政變沒有成功。一名政府高層官員表示，現年83歲總統顧德（Alpha Conde）安然無恙，但未提供更多細節。有目擊者告訴路透社，他看見一個平民身受槍傷。BBC指出，未經證實的報導稱，有三名官兵被殺。

社交媒體流出影片顯示，幾內亞總統府附近5日上午傳出巨大槍響，街頭還出現裝甲車與載滿士兵的卡車。幾內亞官兵在市中心街頭巡邏，總統府周圍重兵把守，且連接卡盧姆區（Kaloum）和本土唯一一座橋樑已被封鎖。總統府所在地卡盧姆區的居民也嚇壞了，遵從政府指示待在家中。

顧德去年10月大選連任第三任總統任期，但有爭議。選舉期間國內爆發多場暴力示威，數十人被殺。

幾內亞首都康納克立總統府附近五日上午驚傳政變未遂，街頭出現裝甲車與載滿士兵的卡車。路透
幾內亞首都康納克立總統府附近五日上午驚傳政變未遂，街頭出現裝甲車與載滿士兵的卡車。路透

總統府 BBC

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