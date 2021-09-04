消息人士：中美未就應對氣候變遷達成協議

美國氣候問題特使凱瑞本周出訪天津，意在促使全球最大溫室氣體排放國中國付出更多努力以應對氣候變化。但《南華早報》引述知情人士稱，北京回絕了美國呼籲其在11月聯合國氣候峰會前對氣候變化做出更多公開承諾的要求，堅持表示中國將依循自己的計劃，而不是屈服於美方的壓力。

凱瑞的訪華行程在周五結束，此行他與中國氣候變化事務特使解振華面對面會談，並分別同中國副總理韓正、中國外長王毅和政治局委員楊潔篪通過視訊通話。

《南華早報》指出，凱瑞在天津向中國政府提出了一份加速應對氣候變化的建議清單，包括公開承諾實現2015年《巴黎協定》規定的1.5攝氏度全球升溫上限、在2030年前碳達峰的時間框架，以及暫停為海外燃煤項目提供資金。但不願具名的知情人士對該報表示，雙方未能達成協議，「中國已制定了實現其氣候目標的的計劃和路線圖」，不會接受華盛頓的指手畫腳。

該名知情人士還表示，中國官員在與凱瑞會談時，表達了對美國指控新疆地區太陽能板供應鏈中存在強迫勞動的關切。中國官員指出，美國要求中國政府放棄對燃煤發電廠的支持，同時又對中國光伏企業實施制裁。

根據中國外交部發布的新聞稿，中國外長王毅9月1日與凱瑞會晤時表示，近年來中美關係急轉直下，究其原因是美方對中國作出了「重大戰略誤判」。王毅稱，「現在球在美方一邊，美方應停止將中國視為威脅和對手，停止滿世界圍堵打壓中國」。他也強調，「中美氣變合作不可能脫離中美關係的大環境，美方應與中方相向而行，採取積極行動，推動中美關係重回正軌。」

凱瑞周四在與中方官員會談後則表示，氣候問題不是地緣政治武器，中國應在氣候變化問題上做出更多努力。對此，中國外交部發言人汪文斌於周五回應道，中國的氣候行動受到國際社會廣泛贊譽，也將用史上最短的時間完成全球最高談排放強度降幅，「充分體現了中國作為負責任大國的擔當」。他認為，「美方應承擔起自身法定責任，與發展中國家在氣候變化領域開展有意義的合作。希望美方客觀理性看待中國和中美關系，搬掉中美氣變合作道路上的『絆腳石』，本著相互尊重、平等互利的原則推動雙方在氣變等領域的協調合作取得更多成果」。

美聯社指出，凱瑞此行的目的是就氣候問題尋求合作，但中國則要求華盛頓該表對中國人權、台灣議題等一系列問題的立場。雙方之間的來回拉鋸凸顯出全球最大的兩個溫室氣體排放國之間的分歧。王毅表示：「美方希氣變合作成為中美關係的『綠洲』，但如『綠洲』周圍都是『荒漠』，『綠洲』遲早會被沙化。」

凱瑞則在訪問結束後的電話會議上對記者表示，他的任務僅限於氣候問題，但他將向美國總統拜登和國務卿布林肯轉達中國的關切。

人民大學國際關系教授時殷弘表示，中國官員意在向拜登政府表明，「在重大議題保持反華立場的同時，想要獲得中國在氣候變化問題上的合作是不可能的」。

綠色和平全球政策顧問李碩則對路透社表示：「中美必須意識到，除了雙方的綠洲與荒漠外，整個星球都處於危險中」，「如果他們不能足夠快速地共同取得氣候進展，很快一切就會變成荒漠」。

（美聯社、路透社、南華早報）

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