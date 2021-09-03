日本一孕婦腹痛等不到PCR 無法就醫因而流產
日本NHK報導，三重縣四日市市一名孕婦因丈夫確診新冠肺炎，她被列為密切接觸者。之後腹痛欲就醫，卻因衛生所反應慢半拍，沒安排她接受PCR採檢，以致於孕婦無法去醫院看病，竟因此流產。
根據當地政府規定，孕婦及慢性病患若是密切接觸者，可優先接受PCR採檢。該名孕婦的20多歲丈夫8月下旬確診，之後孕婦出現腹痛和出血症狀，想到當地醫院看病，因沒有PCR採檢而不得其門而入。
隔天孕婦到其他醫院採檢，雖取得陰性報告，但同一天流產。
四日市市衛生所表示，沒有該名孕婦與確診病患密切接觸的相關紀錄，就連流產也是從其親友得知。
日本千葉縣柏市一名30多歲孕婦，上月中旬出現早產跡象卻接連被九家醫院拒收，被迫在家分娩，男嬰送醫後夭折，引發日本社會震驚。
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