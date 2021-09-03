德國社民黨民調後來居上 蕭茲有望成下任總理？

德廣聯「德國趨勢」民調顯示，社民黨已經成為德國民意支持率最高的政黨，這在2017年以來還是頭一次。如果本周日舉行投票，社民黨將可獲得25%的選票。這比八月份的民調整整多出7個百分點。這也是2017年五月以來，社民黨最好的民調結果。

基民盟基社盟的民意支持率則繼續呈現下跌趨勢。接受民調機構Infratest dimap問卷調查的德國人當中，只有20%願意將選票投給聯盟黨。

此次民調還顯示，綠黨的下跌趨勢也仍在繼續，其民意支持再度減少三個百分點，跌至16%，這也是該黨2018以來的最低點。排名支持率第四的政黨是自由民主黨，支持率為13%，增幅一個百分點，緊隨其後的則是德國選項黨，支持率為12%，增幅兩個百分點。左翼黨的支持率沒有變化，仍為6%。

只有三黨聯手，才能構成執政多數

就現在的民調支持率來看，聯盟黨和社民黨的大聯合政府已無望再次執政。民調顯示，大約35%的受訪者支持由社民黨領銜組建聯合政府，比八月民調增加了五個百分點。而支持聯盟黨組建聯合政府的則只剩下24%，並八月民調又降低了六個百分點。

理論上講，社民黨組建聯合政府將有很多個組合選項：和綠黨及自民黨，和聯盟黨及自民黨，和聯盟黨及綠黨，以及和綠黨及左翼黨。而對聯盟黨來說，聯合執政的選項則只有一個，即同綠黨和自民黨聯合執政。

拉謝特民意不保 黨內也頗多微詞

如果德國以直選方式選舉總理，那麼社民黨首席候選人蕭茲將獲得43%的選票，比八月民調提升兩個百分點。而聯盟黨的首席候選人拉謝特的得票率則只有16%。綠黨總理候選人貝爾伯克的得票率則為12%。

分析各大政黨傳統選民陣營的民調結果，得出的結論則非常有趣：社民黨選民陣營中，有87%的人會將選票投給本黨候選人蕭茲，而基民盟傳統選民中，則只有47%會將選票投給本黨候選人拉謝特。

社民黨：候選人魅力比執政綱領更重要

不同年齡段選民的投票去向可以看出：從2018年以來擔任梅克爾政府副總理及財政部長的蕭茲，在老年選民中的支持率為46%，中年選民中的支持率為49%，而在四十歲以下選民當中，他的支持率也同樣可以達到31%。此外，在好感度、可信度以及領導才能等各項民調中，蕭茲也都遙遙領先。

可以毫不誇張地說，隨著大選臨近，蕭茲以一己之力扭轉了社民黨的民意頹勢。社民黨當前獲得的良好民調數據，在很多程度上要歸功於蕭茲的個人魅力。社民黨選民中，有26%的人明確表示，他們之所以會選舉社民黨，完全是出於對蕭茲的認可。而同其他政黨相比，社民黨的執政綱領和政治主張所起的作用則相對較小。

基民盟基社盟難以服眾

歷次民調中，民眾對社民黨執政能力的認可度曾長期落後，但現在這一民調指標已經後來居上：當被問及哪個政黨能夠更好解決當前德國所面臨的主要問題時，四分之一的受訪民眾分別投了社民黨和聯盟黨的票。上一屆聯邦大選前的民調中，49%的受訪民眾認同聯盟黨的執政能力，認同社民黨的則只有19%。

在社會政策方面，社民黨得到的認可尤為明顯。在薪酬合理化問題上，43%的受訪者認同社民黨的主張，比今年五月提升了十三個百分點。在養老保障、家庭以及育兒政策方面，社民黨的支持率也均超過30%。

氣候變化和移民政策

在經濟政策領域，聯盟黨的支持率則繼續保持領先，仍達34%，比五月的民調略微降低了三個百分點。在防疫政策方面的認可度也仍高達27%。在環境及氣候保護領域，綠黨的認可度則繼續遙遙領先，高達43%，但同五月民調相比，認可度已經下降了15%。

選民對選項黨和自民黨執政能力的認可度則基本維持了今年五月的民調結果。大約八分之一受訪者希望選項黨制定移民政策，同樣比例的選民則希望自民黨制定經濟政策。左翼黨則主要在家庭政策和薪酬問題上得到了部分選民的信任。

在外交政策領域，尤其是受到近期阿富汗局勢變化的影響，27%的選民支持聯盟黨，24%選民則支持社民黨。而在外交政策領域對任何政黨都缺乏信任的選民比例則比2017年增加了一倍，達到23%。

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