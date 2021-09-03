太平洋海底電纜鋪設計劃 成美中爭霸新賽場

太平洋地區的多個海底光纜鋪設計劃，近年來都引發了美國的濃厚興趣。海底光纜有望大幅改善該地區多個島國的通信水平。和衛星相比，海底光纜的通信容量要大得多。美國方面擔心，中資企業參與這些項目將會損害該地區的安全。

北京方面則一直否認有任何利用通信光纜進行間諜活動的企圖。

據兩名了解海纜鋪設計劃的消息人士對路透社透露，密克羅尼西亞將利用來自美國的融資，在科斯雷州和波納佩州之間新建一條海底光纜。密克羅尼西亞聯邦總共有4個州。

此前，世界銀行與亞洲開發銀行也宣布資助該國的一個海底光纜項目，其線路也包括連接科斯雷州(Kosrae)和波納佩州(Pohnpei)的部分。路透社今年6月曾報導指出，該項目還計劃連接鄰國瑙魯和基裡巴斯。但是由於美國方面擔心該項目很有可能由華為海洋網路公司中鏢，這一總價值7260萬美元的計劃被取消。華為海洋網路公司現已改名為華海通信技術有限公司，由在上海上市的亨通光電控股。

一名消息人士告訴路透社，美國總統拜登的疫情後經濟振興計劃，將能夠為密克羅尼西亞的海底光纜提供約1400萬美元資金。密克羅尼西亞官方表示，將致力於為科斯雷州提供光纜通信，並且還能為鄰國基裡巴斯和瑙魯提供轉接。不過，該國官方並沒有直接回應有關美國資助的問題。美國國務院也拒絕就此事置評。

美國和密克羅尼西亞有著長期的地緣政治夥伴關係。早在80年代，美國就與其前太平洋托管領土的三個國家(密克羅尼西亞、馬紹爾群島、帕勞)簽署了《自由聯合協定》。根據該協定，密克羅尼西亞的國防事務由美國負責。

另一名消息人士表示，此次由美國資助的海纜項目，可能會連接到HANTRU-1海底光纜。後者主要由美國政府使用，連接到美屬關島。

世界銀行則在一份聲明中表示，在原先的海纜建設計劃流產後，目前正與密克羅尼西亞、基裡巴斯共同商討下一步的路線圖。

和中美兩國都有緊密關係

目前，海底光纜已經成為了美中在具備戰略意義的太平洋海域的又一爭霸前沿。盡管密克羅尼西亞和美國關係緊密，但是該島國同樣也和中國保持著長期的外交和貿易關係。

路透社此前曾報導指出，多名美國知名議員警告，中資企業有可能憑借政府補貼在競標時採取不正當競爭手段。

美國商務部已經公開將華為海洋網絡公司納入「實體清單」，從而限制美國產品及技術被供應給這家中資企業。商務部表示，華海通信也會被納入這份黑名單。

中國方面則強烈反駁來自美國的指控。中國外交部在回復路透社的一份聲明中表示，中國企業在網絡安全方面有著良好的記錄：「美國所謂的安全威脅是完全沒有根據的，而且是別有用心的。……究竟誰是從事間諜行為、盜竊機密的『駭客帝國』，世界各國都非常清楚。」

此外，作為在太平洋地區的重要美國盟友，澳洲也創立了一個價值20億澳元(約合14.8億美元)的基礎設施融資平台，以便於太平洋島國興建海底光纜。據路透社今年6月從知情人士處獲悉，瑙魯一直在和澳方談判，醞釀通過所羅門群島接入由澳洲支持的珊瑚海電纜系統。

(路透社)

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