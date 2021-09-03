宮鬥？英女王駕崩因應計畫、王儲繼位計畫同時曝光

英國每日郵報報導，關於英國女王伊麗莎白二世過世後因應計畫的英國最高機密文件外洩，計畫內容包括所有政府機關在10分鐘內降半旗，王儲查理王子發表電視演說，追悼會將在倫敦聖保羅座堂舉行。

政治新聞網站POLITICO取得的英國內閣辦公室機密文件顯示，女王過世因應計畫名為「倫敦橋行動」。讓英國政府更難堪的是，查理王子繼位計畫「春潮行動」也外洩。

文件顯示，萬一英國女王駕崩，第一個被通知的白金漢宮以外的人將是英國首相，接著白金漢宮會通知內閣成員、英國君主諮詢機構樞密院成員和軍方等領域的高階成員，軍方將在幾小時後在全國各地發射禮炮向女王致敬。

接著，白金漢宮會發布正式通知，透過媒體公布這個不幸的消息，女王的葬禮將在10天後於西敏寺舉行，女王將葬在溫莎堡已故王夫菲力普親王的墓旁。

女王遺體下葬前，會安放在西敏宮供民眾弔唁三天，每天開放23小時。

每日郵報說，並無跡象顯示95歲的女王健康不佳，這麼敏感的文件何以外洩令人費解。